Presvedčí Ady Hajdu v role bývalého premiéra? Toto sú naše dojmy z nového slovenského seriálu Víťaz v réžii Jana Hřebejka

Aké sú naše pocity z nového komediálneho seriálu?

Prišla na Slovensko konečne poriadna politická satira alebo ide len o ďalší tuctový nepodarok, ktorý je viac trápny, než zábavný? To si zatiaľ neodvážime zhodnotiť, lebo je na to ešte príliš skoro, na streamovacej platforme SkyShowtime však od pondelka 4. septembra nájdeš prvý diel nového seriálu s názvom Víťaz, nakrútil ho Čech Jan Hřebejk.



Režisér kultových diel ako Pelíšky, Pupendo či Musíme si pomáhať sa po kontroverznej, ale úspešnej Ivete, ktorá pobúrila časť Slovákov, pustil do ďalšej citlivej témy. Zatiaľ čo v predošlom seriáli hrali ústrednú rolu menšiny, tentoraz sledujeme príbeh bývalého slovenského premiéra vo výslužbe.

Je ním Viktor Hudák (Vladimír Hajdu), ktorý musel opustiť svoje miesto na úrade po tom, ako nedokázal vysvetliť viacero káuz. Nahradil ho stranícky kolega Michal Mráz (Milan Ondrík). Keď Viktor stráca poslušného šoféra s bavorákom aj ochranku a zmizne spred kamier, zrazu si musí na ulici dávať pozor na „nasratých ľudí“, ako mu poradil jeho „milý“ sused.

Zdroj: SkyShowtime

Nevie si ani uvariť kávu

Okrem toho, je expremiér taký neschopný, že si doma nevie ani spraviť kávu a už vôbec nevie, ako má vychovať svoje dve dospievajúce dcéry. Tretia, najstaršia (Natalia Germani), išla síce v jeho stopách a stala sa poslankyňou NR SR, no s otcom nemá ani zďaleka dobrý vzťah.



A čo jeho žena Alexandra (Ivana Chýlková)? Od nej potrebuje akurát tak, aby mu buď upiekla kačku alebo spravila rezne. Nezabudne jej tiež pripomenúť, že zatiaľ, čo on sa staral o štát, ona vo výchove jeho dcér úplne zlyhala. Jeho bývalí spolupracovníci ho vnímajú ako šovinistu a poloblázna, on si napriek tomu myslí, že jeho demisia je dočasná a čoskoro prevezme opäť kormidlo.





Snaha dostať sa späť sa mu však zatiaľ nedarí, rovnako ako zaradenie sa do „normálneho života“ a tak sa ocitá na akejsi pomyselnej križovatke, pričom absolútne nevie, kam má ísť. No čo je horšie, neuvedomuje si, že je vlastne kompletne stratený. Kto mu to pripomenie a čo sa musí stať, aby sa spamätal?