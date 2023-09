Za Messiho nedeľný zápas zaplatia fanúšikovia stovky eur. Bude to najdrahší zápas v histórii

Ošiaľ, ktorý so sebou prináša Messi, sa ukazuje nie len na vysokých cenách vstupeniek.

Ďalší zápas futbalovej hviezdy má byť najdrahším v histórii Major League Soccer. Ceny vstupeniek na nedeľňajší zápas, kde bude proti sebe hrať Inter Miami a Los Angeles FC, dosahujú podľa webového predajcu TickPick rekordné ceny. Píše o tom CNN.

Do Messiho zápasu zostáva už len pár dní a už teraz by mal podľa informácií lístok stáť v prepočte približne 723 eur. Odkedy vstúpil Messi do MLS, ceny vstupeniek na jeho zápasy sa pravidelne zvyšujú. Sumy, ktoré fanúšikovia zaplatili za vstup na minulotýždňový zápas boli vyššie takmer o 1000 percent ako zvyčajne.

V priemere sa ceny vstupeniek pohybujú okolo 690 dolárov, (635 eur), čo je 527-percentný nárast oproti priemernej cene vstupenky na zápas MLS, ktorá pred príchodom Messiho do ligy stála 110 dolárov.

„Messi mánia“ aj mimo ihriska

Spoločnosť Apple uviedla, že od júlového príchodu Messiho stúplo aj predplatné futbalového streamovacieho balíka. Pridala sa aj spoločnosť Adidas, ktorá uviedla, že dopyt po jeho drese bol tak obrovský, že sa im objednávky nahromadili až do októbra. Aj predajca Soccer.com minulý týždeň prezradil, že medzi osem najpredávanejších dresov na ich webovej stránke patria práve tie Messiho.