The Killer: David Fincher a Michaell Fassbender nakrútili pre Netflix film o chladnokrvnom vrahovi

Sleduj prvý trailer na očakávaný thriller The Killer od legendárneho režiséra Davida Finchera. Na Netflixe vyjde už čoskoro.

Vynikajúci režisér David Fincher (Se7en, Gone Girl...) sa vracia k tomu, čo mu ide najlepšie – pracovať s napätím a atmosférou drásajúcou nervy v thrillerovom žánri. Jeho najnovší film The Killer je o chladnom, metodickom a bezcitnom zabijakovi (Michael Fassbender), ktorý číha na svoju ďalšiu obeť, no stráca pri tom triezvy pohľad na svoju prácu.

Fincher film nakrútil podľa komiksovej predlohy, a ak bude atmosféra podobná, diváci sa dočkajú drsného noir thrilleru vo svete zabijakov bez morálneho kompasu.

Okrem Fassbendera si zahrali aj Tilda Swinton (Snowpiercer, Doctor Strange). The Killer sa do vybraných kín dostane 28. októbra a následne exkluzívne na Netflix 10. novembra 2023. The Killer bude prvým filmom Michaela Fassbendera po štyroch rokoch (naposledy sa objavil v X-Men: Dark Phoenix v roku 2019).