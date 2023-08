Paulie Garand a Tomba posielajú von letnú novinku a všetkým ukazujú svoje „špeky“

Pre každého poslucháča Paulieho ide pri vtipnom letnom hite o zmenu, keďže posledné obdobie sme ho videli najmä v melancholickej polohe.

„Holky, co sem ojel, už maj deti, jestli sou moje, nevim. Dneska neletím, kondóm mám na košteti‚“ otvára svoju funky slohu Palie Garand v letnom hite Špeky, v ktorom sekunduje Tombovi. Okrem vtipných barov raperov dotvára rezkú letnú atmosféru aj beat od producenta WHOISJP.

Tomba Bomba, rovnako ako Paulie, pochádza z Liberca, čiže nečudo, že ťahajú za jeden povraz. Hit Špeky má za úlohu nielen zakončiť letnú sezónu, ale aj navnadiť fanúšikov na nový album Tombu s názvom „266“.

Vtipnú slohu od Paulieho si pritom všetci vážime o to viac, že libereckého básnika posledné roky vidíme omnoho častejšie v melancholickej polohe. Dávkou melanchólie oplýval aj jeho posledný album Amonit, ktorý vyšiel ešte minulý rok. Paulie ho venoval pamiatke svojho starého otca.

Ako prezradil v rozhovore pre Refresher, skladby na Amonit písal počas ťažkého životného obdobia, keď v ňom okrem negatívnej nálady v spoločnosti spôsobenej pandémiou a vojnou rezonovala i strata veľmi blízkej osoby. „Nechcel som v sebe dusiť emócie, a tak som začal chodiť do štúdia s cieľom vypísať sa zo všetkého, čo ma trápilo,“ priblížil.

Podporuje mladé talenty

Okrem toho, že Paulie svojou slohou podporil Tombu, v rovnaký deň vyšiel na svet aj prvý singel z novej dosky producenta a speváka Under My Pillow.

Raper mladého umelca objavil práve počas práce na albume Amonit, na ktorom produkoval viacero skladieb. Už v tom čase nám v rozhovore spomínal, že producenta plánuje podporiť pri tvorbe jeho prvého sólového projektu.

Svoje slová dodržal, a tak môžeme vidieť singel All Day z pripravovaného albumu od Under My Pillow, ktorý ponesie názov „DAYDREAMS“. Vydanie sóla je plánované na jeseň tohto roku.