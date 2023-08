Ako sa dostať na univerzitu Central Saint Martins? Slovenky prezradia, ako zvládajú 30 tisícové školné a aj extrémne drahý Londýn

Na prestížnu vysokú školu Central Saint Martins chodil Alexander McQueen či John Galliano. Ako prebieha štúdium a ako si poradiť po Brexite, nám porozprávali Martina a Margaréta, študentky módy a šperkárstva.

Keď sa povie prestížna vysoká škola, zrejme ti napadnú univerzity ako Oxford či Harvard. No ak máš umelecké nadanie, do tvojej pozornosti dávame londýnsku univerzitu Central Saint Martins, ktorá spadá do siete poprednej univerzity UAL (University of the Arts London). Hoci je globálne považovaná za jednu z najlepších umeleckých škôl, najvyššie skóre a medzinárodné uznanie dosahuje predovšetkým v oblasti módneho vzdelania.

Táto svätyňa módy totiž vyformovala najznámejšie dizajnérske mená vrátane Alexandra McQueena, Stelly McCartney, Johna Galliana či Zaca Posena, no chodil na ňu aj Madonnin syn Rocco, ktorý študoval Fine Arts. The Business of Fashion ju v roku 2015 vymenoval za najlepšiu umeleckú univerzitu sveta.

Absolventka Central Saint Martins a známa slovenská šperkárka Martina Kocianová (vľavo) nám prezradila, aké je štúdium na Saint Martins a čomu sa vyhnúť pri pohovore. Jej špecifický rukopis, ktorý sa sústreďuje na tematiku „Mushrooms“, si na prestížnej univerzite, ale aj v samotnom Londýne vydobyl popredné miesto. Silnú identitu si však v prostredí SCM vybudovala aj talentovaná študentka odboru Fashion print Margaréta Kanuščáková (vpravo). Okrem toho, že si v článku prečítaš o jej zaujímavej spolupráci so značkou Balenciaga, ti dá tipy na študentský život a poradí, ako sa popasovať s cenami známej metropoly. Zdroj: archív respondentky Martiny Kocianovej, archív respondentky Margaréty Kanuščákovej

Byť súčasťou fashion elity však nie je jednoduché a už vôbec nie lacné. Ako sa na Central Saint Martins dostať a koľko zaplatíš za štúdium po brexite, nám porozprávali dve talentované Slovenky a študentky CSM Martina Kocianová (absolventka odboru Jewellery Design) a Margaréta Kanuščáková (študentka odboru Fashion Design: Print). V článku ti prezradia aj to, ako zvládnuť študentský život v jednej z najdrahších metropol sveta.

Elita medzi umeleckými školami

Central Saint Martins vytvára a udržuje komunitu tých najväčších talentov v oblasti umenia. „Central Saint Martins je ako Oxford kreatívnych škôl. Škola je úžasná v tom, že je jedno, na akom odbore si, ale si súčasťou nejakého silného movementu, teda pohybu v dizajne, a naozaj to tam cítiť. Škola je sama osebe ako bublina alebo ako karneval, ideš totiž do úplne iného sveta. Na CSM som sa cítila, akoby som bola bývala v nejakej svojej divadelnej hre,“ hovorí pre Refresher úspešná šperkárka Martina Kocianová.

Názov školy: Central Saint Martins

Adresa: Granary Building, 1 Granary Square, Londýn N1C 4AA, Spojené kráľovstvo

Ročné školné pre študentov bakalárskych kurzov z EÚ: 25 970 libier

Niektoré bakalárske kurzy CSM: Acting and Performance, Fashion Design: Print, Jewellery Design, Animation, Fine Arts, Advertising

Margaréta, ktorá sa venuje módnym potlačiam, jej v mnohom dáva za pravdu. Komunita v škole je vraj veľmi otvorená, a preto tam rýchlo našla priestor aj pre seba. Univerzita zároveň ponúka nadštandardné ateliéry, ktoré študenti využívajú pri rôznych workshopoch, ako napríklad digitálna výšivka, práca s kovom či drevom.

Neodmysliteľnou súčasťou CSM sú však aj neobmedzené konexie. Okrem učiteľov, ktorí pracovali v módnych domoch ako Fendi, Yves Saint Laurent či Kenzo, sa študenti môžu pochváliť aj spoluprácami s Diorom či inými prestížnymi značkami. „Často sem chodia fashion scounti kvôli náboru do značiek, v rámci šperku sme mali napríklad pohovory s Tiffany & Co. či Cartier,“ hovorí Martina.

Ako sa dostať na Central Saint Martins?

Martina aj Margaréta sa zhodujú, že najlepší a najrýchlejší spôsob, ako sa prihlásiť na Central Saint Martins, je prostredníctvom online systému UCAS (University and Colleges Admissions Service). Výrazne ti totiž uľahčuje podanie prihlášky, ale aj komunikáciu s univerzitou. Pri registrácii je však potrebné zaplatiť administratívny poplatok 26,08 eur, ak sa hlásiš na jeden kurz, a 31,30 eura v prípade, že na viac.