Sex a dick pics tu nefičia. Vyskúšala som zoznamovaciu aplikáciu pre introvertov. Ako dopadlo moje rande?

Zoznamovacia aplikácia Boo je vhodná pre introvertov, medzi ktorých patrím aj ja. Ako dopadlo rande s mojím Boo objavom?

Online svet je doslova prežratý zoznamovacími aplikáciami. Na niektorých nájdeš najmä sex, iné sa zameriavajú na úspešných a bohatých ľudí a potom je tu napríklad Tinder, na ktorom si každý príde na svoje.

Pred nedávnom som však dostala tip na novú zoznamovaciu aplikáciu Boo, ktorá prepája ľudí na základe ich osobnosti a mala by byť vhodná aj pre introvertov, ktorí majú inak so zoznamovaním problém. Apku som sa rozhodla vyskúšať, a to so všetkým, čo k tomu patrí. Ako to dopadlo?

Zoznamuj sa pomocou osobnostného testu

Možno si myslíš, že všetky zoznamovacie aplikácie fungujú na rovnakom princípe, ale nie je to pravda. Boo sa líši už registračným procesom. V prvých krokoch vyplníš základné informácie o sebe vrátane pohlavia. Príjemným zistením bolo, že apka dáva priestor aj nebinárnym ľuďom, za čo jej tlieskame.

Potom ťa navedie k osobnostnému kvízu, pomocou ktorého, ako sa v apke píše, „získaš až strašidelne presný popis toho, kto si, prečo veci robíš tak, ako ich robíš, a s kým si najviac kompatibilný“. Práve to však môže byť problematické, ale o tom až neskôr.

V kvíze budeš odpovedať na otázky zameriavajúce sa na tvoj spoločenský život, záľubu v cestovaní, v čom vidíš zmysel života, či si náladový a náladová a ďalšie. Otázok je takmer 30!

Po vyhodnotení kvízu sa dozvieš, aký typ osobnosti si. Mne vyšla obhajkyňa (ISFJ). „Obhajcovia sú solidárni, spoľahliví, trpezliví a ľuďom vo svojom okolí sú vždy pripravení pomôcť. Pod ich vrelým a obetavým vystupovaním sa skrýva hlboká a rozhodná oddanosť chrániť svojich blízkych. Sú to skromní a nezištní ľudia, ktorí podceňujú svoje úspechy a svoje povinnosti berú vážne. Majú mnoho prospešných vlastností, ktoré mnoho ich priateľov oceňuje.“ S touto charakteristikou mojej osobnosti sa pomerne stotožňujem.

Zdroj: Boo/propagační materiál



Aplikácia do profilu vypíše aj tvoje silné a slabé stránky, ktoré sú charakteristické pre tvoj typ osobnosti. A nielen to. Potenciálni partneri či partnerky sa tiež okamžite dozvedia, čo ťa údajne priťahuje, ako s obhajcom a obhajkyňou flirtovať, pre aké hodnoty si ťa zamiluje a tak ďalej.

Vďaka testu sa tiež dozvieš, ktoré osobnosti sú s tou tvojou kompatibilné, ktoré majú potenciál, a ktorým by si sa mal radšej vyhnúť. Mne aplikácia odporučila match s veľvyslancami (ESFJ), zabávači (ESFP) a rebelmi (ESTP). Naopak, nevhodní sú pre mňa mierotvorcovia (INFP), ochrancovia (INFJ), strojcovia (INTJ), vyzývatelia (ENTP), obhajcovia (ISFJ) a géniovia (INTP).

Lenže práve s jedným takým som sa matchla.

Aplikácia o tebe prezradí viac, než by si chcela

Osobnostný test je síce zábavný a naozaj ti môže ukázať smer, ktorým by si sa v zoznamovaní mal vydať, ale má aj určité mínusy. Napríklad to, že o tebe potenciálnemu partnerovi či partnerke prezradí viac, než by si možno chcel. Jasné, charakteristika pravdepodobne stopercentne nezodpovedá tvojej osobnosti, ale podľa toho, čo mi povedali užívatelia apky Boo, nie je ďaleko od pravdy.



V podstate tak preskakuješ jeden či viac stupňov zoznamovania. V prípade typu "obhajca" sa tak potenciálni partneri okamžite dozvedia, že bojuješ s hanblivosťou, si vzťahovačný, potláčaš pocity a nie si ochotný pristúpiť k zmenám. To by jedného dokázalo odradiť, no nie?



Trochu sa tak vytráca kúzlo úprimného spoznávania a zisťovania, čo má a čo zase nemá rád a aké sú jeho red flags.