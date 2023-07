Karlos Vémola je po krvavej prehre späť. Najkrajší MMA turnaj roka prinesie plno hviezd aj vojnu šampiónov. Toto sú predikcie

Bojová organizácia Oktagon MMA mieri na pražskú Štvanicu. Naposledy. Pripravili sme pre teba predikcie všetkých zápasov, ktoré cez víkend uvidíme.

Z MMA turnajov na pražskej Štvanici sa počas rokov stala už udalosť. Letná atmosféra a zápasy pod holým nebom z akcie vždy robili najkrajší turnaj roka a ani tento rok to nebude inak. Tentokrát nás nečaká jeden, ale rovno dva eventy. V predchádzajúcom článku sme sa pozreli na všetky zápasy z piatkového turnaja a teraz ti priblížime tie, ktoré uvidíme v sobotu.





Oktagon 45 ponúkne bitky mladých talentov i nestarnúcich veteránov, tešiť sa môžeš na domáce i zahraničné hviezdy a chýbať nebude ani titulová bitka medzi šampiónom pérovej váhy Matem Sanikidzem a šampiónom ľahkej váhy Losenom Keitom. Jedným z vrcholov večera bude súboj Karlosa Vémolu a v neposlednom rade aj očakávaný návrat Ivana Buchingera.

Základné informácie o turnaji Oktagon 45

Kedy: Sobota 29. júla

Kde: Praha, Štvanica, naživo na

Ivan Klevets vs. Nikolaos Serbezis

Zápasovú kartu v rámci Free Prelims otvorí duel Ivana Klevetsa z Ukrajiny a Nikolaosa Serbezisa z Nemecka. Pre oboch borcov pôjde o premiéru na pôde Oktagonu a pre ukrajinského bojovníka navyše pôjde o debut medzi profesionálmi.



Medzi amatérov má však bezmála 90 výhier a je majstrom Európy v sambe. Klevets patrí k nádejným talentom na európskej scéne a nebezpečný je ako v postoji, tak aj na zemi.

Oproti tomu jeho súper Nikolaos Serbezis má za sebou podľa údajov na Sherdogu už 10 profesionálnych MMA zápasov, z toho sedem výhier a tri porážky. Jeho posledný evidovaný zápas sa však datuje do roku 2019.

Do klietky sa tak vráti po štyroch rokoch, čo je vo svete bojových športov ohromne dlhý čas. Skúsenosti z profi zápasov sú logicky na jeho strane, nedá sa však odhadnúť, v akej forme sa po toľkých rokoch dokáže vrátiť.

Nadviazať na predchádzajúcu sériu výhier bude pre dlhší čas neaktívneho Nemca nesmierne ťažké. Oproti tomu Klevets je skvele rozbehnutý a má všetky predpoklady na to, aby svoj prvý profesionálny zápas zvládol úspešne.

Tip na víťaza: Klevets

James Lewis vs. Vladislav Kanchev

Obaja sa v Oktagone predstavili prvýkrát v minulom roku, avšak s rozdielnymi výsledkami. Zatiaľ čo bulharský silák Vladislav Kanchev po troch kolách prehral s maďarským veteránom Mátom Kertészom, Angličan James Lewis oslavoval víťazstvo v prvom kole proti Selimu Topuzovi, šampiónovi nemeckej reality show Oktagon Challenge.

Dominantou Lewisa sú rýchle nástupy, keď dokáže hneď v úvode na súpera vyvinúť maximálny tlak. Práve vďaka tomu väčšinu svojich výhier oslávil hneď v prvom kole. Začínal s thajským boxom, ale počas rokov sa z neho stal aj nebezpečný grappler. Len raz vo svojej kariére bojoval všetky tri kolá, čo svedčí o tom, že jeho bitky majú spád a ostré tempo.

To isté by sa však dalo povedať aj o jeho súperovi. Ten všetky zo svojich 12 výhier ukončil pred limitom, väčšinu z nich na KO alebo TKO. A aj keď sa vracia po porážke, ustál všetky kolá s bývalým vyzývateľom o titul Kertészem, čo je svojím spôsobom úspech sám osebe. Miernym favoritom by mal byť Bulhar, Lewisa však nie je radno podceňovať. Nech už to však dopadne akokoľvek, všetko napovedá tomu, že uvidíme ukončenie buď na jednej, alebo druhej strane.

Tip na víťaza: Kanchev