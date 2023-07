Harry Styles chodí po lane v obrovskej výške, žongluje a je vystrelený z dela rovno do oblakov. Sleduj jeho nový videoklip

Nápadité video si hneď zamiluješ.

Populárny britský spevák a bývalý člen kapely One Direction potešil fanúšikov novým videoklipom k piesni Daylight z jeho doteraz posledného albumu Harry's House. Ten hudobní kritici označili na tohtoročných cenách Grammy za album roka.



Klip režírovala známa ukrajinská režisérka, dizajnérka, stylistka a fotografka Tanu Muino. So spevákom spolupracovala už na klipe k úspešnému singlu As It Was.



V minulosti tiež natočila klipy napríklad pre Katy Perry, Yungbluda, Cardi B, Post Malona, Sama Smitha aj Doju Cat. Okrem toho sa postarala o klip k duetu Eltona Johna a Britney Spears Hold Me Closer.



Styles vo videoklipe k piesni Daylight vystriedal viacero outfitov a zahral si v ňom cirkusanta. Sprevádza diváka svetom jeho kolegov. Žongluje, užíva si jazdu na vysokom historickom bicykli, dáva sa vystreliť z dela či chodí po lane v obrovskej výške.