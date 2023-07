Prilepší si o 13 miliónov: Kendall Jenner sa stala ambasádorkou L’Oréal Paris

Ide o veľmi prestížnu pozíciu, jej tvár bude symbolom viacerých populárnych kozmetických produktov.

Influencerka a modelka Kendall Jenner sa stala ambasádorkou firmy L’Oréal Paris. Jej úlohou bude v prvom rade firmu omladiť a pritiahnuť väčšiu pozornosť generácie Z. Okrem toho však bude ako modelka predstavovať nové produkty, ktoré predstavia neskôr v tomto roku.

Podľa magazínu The Sun Kendall za spoluprácu zinkasuje takmer 13 miliónov eur. Jej predchodkyňami na ambasádorskej pozícii boli Jennifer Aniston, Eva Longoria či Helen Mirren.

L’Oréal milovala od detstva

So značkou ju spája aj osobný príbeh, keďže produkty L’Oréal Paris používala už jej mama a od detstva ju sledovala pri maľovaní. Dnes už 27-ročná Kendall hovorí, že je pre ňu česť s firmou spolupracovať.

„Je mi cťou byť súčasťou nového sesterstva silných, mocných žien a môcť povedať tie ikonické slová: stojím za to. Pripojiť sa k rodine L’Oréal Paris a mať príležitosť stelesniť všetko, čo značka znamená, cítiť ako skutočný moment celého kruhu,“ hovorí a pózuje v mikine so známym sloganom (I'm Worth It).

Zdroj: L'Oréal Paris

Globálna prezidentka spoločnosti Delphine Viguier vraví, že Kendall je ideálna voľba na prácu s Gen Z. „Je stelesnením všetkého, čo Gen-Z znamená, vlastní svoj imidž, hrdo rastie vo svojej sebahodnote a inšpiruje ostatných, aby robili to isté.“

Kendall bola predtým tvárou Estée Lauder, konkrétne značiek starostlivosti o pleť Proactiv a značky produktov starostlivosti o ústnu dutinu Moon. Táto spolupráca zároveň môže byť tŕňom v oku jej sestry Kylie Jenner, zakladateľky firmy Kylie Cosmetics. Tú totiž vlastní konkurencia L’Oréalu Coty, ktorá zároveň vlastní akcie aj vo firme Kim Kardashian (SKKN Cosmetics).

Medzi ikonické tváre firmy L’Oréal Paris patrila aj Beyoncé, ktorá za 5-ročný kontrakt v roku 2001 zinkasovala 2,68 milióna eur. Za desať pracovných dní ročne.

Viac ako 2,5 milióna zas získala za spoluprácu Scarlett Johansson, ktorá robila reklamu na mejkap značky v roku 2006. Musela sa preto vzdať spolupráce s Calvinom Kleinom, pre ktorého pracovala na reklame na parfumy, pripomína The Sun.

Milióny za spoluprácu zarobili aj speváčka Cheryl Tweedy, herečka Penelope Cruz a pravdepodobne aj Helen Miren a Jennifer Aniston, ktoré však konkrétne sumy nikdy neprezradili.

Najdhlšie však so značkou pracuje Andie MacDowell, ktorá prvýkrát spoluprácu podpísala v roku 1986.