Z tohto traileru spadneš na zadok. Leonardo DiCaprio a Robert De Niro žiaria v príbehu o Indiánoch, ktorých vraždia pre ropu

Martin Scorsese láka na svoj najnovší film vynikajúcim trailerom. Toto musíš vidieť!

Jesse Plemons (Breaking Bad), Brendan Fraser (The Whale), Leonardo DiCaprio (Vlk z Wall Street, Inception), Robert De Niro (Goodfellas, The Irishman). To je len časť nabitého hereckého obsadenia najnovšieho počinu od režiséra Martina Scorseseho (Casino, The Irishman).

Jeho dráma Killers of the Flower Moon je jedným z najlepšie hodnotených filmov tohto roka. Po najnovšom traileri sa tomu nik nemôže čudovať. Strihači traileru majú k dispozícii famózny materiál s množstvom krásnych záberov a skvelo vysvetľujú zápletku, ktorá hneď strhne pozornosť divákov.

Leonardo DiCaprio hrá vo filme muža, ktorý sa zamiluje do jednej z pôvodných obyvateliek Ameriky z kmeňa Osage. Tí na svojom území objavia bohaté zásoby ropy, čo priláka neželanú pozornosť. Niekto začne členov jej kmeňa vyvražďovať, čo uvrhne okolie do veľkej nervozity. Prípad začne vyšetrovať aj FBI a dôjde k množstvu vrážd a nepokojov.

Ambicióznu drámu budú môcť diváci vidieť už 19. októbra, a to aj v kinách. Následne bude film dostupný na streamingovej službe Apple TV+, ktorá zaplatila za jeho nakrútenie a propagáciu.