Najlepšie seriály, ktoré sme videli v roku 2023: HBO kompletne prevalcovalo Netflix a ostatnú streamingovú konkurenciu

V roku 2023 platí, že ak chceš vidieť najlepšie seriály, musíš si platiť za streamingové služby. Ktorá z nich mala zatiaľ v ponuke tie najlepšie seriály?

Kvalitných seriálov je pomaly rovnako veľa ako kvalitných filmov. Streamingové spoločnosti sa predbiehajú v tom, ktorá toho vydá viac, takže vyhráva divák. Čo sa nám teda páčilo najviac?

10. Silo (Apple TV+)

Rebecca Ferguson v sci-fi seriáli natočenom podľa rovnomennej knihy odhaľuje veľké sprisahania a tajomstvá. Žije v obrovskom podzemnom sile spoločne s tisíckami ďalších preživších. Príbeh sa totiž odohráva v postapokalyptickom svete, kde ľudia na povrchu zeme neprežijú viac než pár minút. Niektorí ľudia však neveria, že to je celá pravda, pokúšajú sa dostať na povrch a zistiť, čo sa skutočne vo svete deje.

Silo je mysteriózne sci-fi, z ktorého cítiť veľký rozpočet. Tvorcovia si vybrali aj skvelých hercov, no nevyužívajú naplno potenciál mysterióznej premisy. Navyše dej až zbytočne naťahujú len preto, aby nakrútili čo najviac epizód. Keby to bol film, diváci by asi boli viac nadšení. Stále však ide o nadpriemerný sci-fi seriál so super atmosférou.

9. Poker Face (Peacock)

Režisér a scenárista Rian Johnson (Knives Out) dostal chuť urobiť seriál. Výsledkom je zábavný seriál Poker Face, v ktorom Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange is the New Black) vystupuje ako žena so špeciálnymi schopnosťami. Dokáže totiž odhaliť každú lož, ktorú jej niekto hovorí.

Jej postava Charlie je na úteku pred mafiánskym bosom, ktorý si myslí, že je zapletená do vraždy. Charlie naprieč desiatimi epizódami uniká pred jeho kumpánmi a v každej z nich pomáha vyšetriť vraždy či iné kriminálne prípady, na ktoré počas cesty narazí. Každá epizóda je teda o niečom inom a s celkom novými postavami.

8. Small Light (Disney+)

Svetlo nádeje nakrútili podľa skutočných udalostí. Príbeh sleduje život Miep Giesovej, mladej bezstarostnej sekretárky, ktorá ukrývala Otta Franka a jeho rodinu pred nacistami počas druhej svetovej vojny. Svetlo nádeje tvorcovia prerozprávali s modernou citlivosťou.

Dej robí z Miepinho príbehu aktuálnu a nadčasovú udalosť, ktorá núti divákov pýtať sa, čo by robili na jej mieste a či by mali odvahu postaviť sa nenávisti. Niektorí sa prizerali, Miep konala.

7. The Last of Us (HBO Max)

Na seriálovom spracovaní videohry The Last of Us sa podieľali samotní tvorcovia hry, na pomoc si však zavolali Craiga Mazina, ktorý stojí za úspešnou minisériou Černobyľ. Výsledkom bol pravdepodobne najlepší postapokalyptický seriál s emotívnym dejom a so skvelými postavami. Za videoherným spracovaním síce zaostával z viacerých hľadísk, hovoríme napríklad o tempe či niektorých hereckých výkonoch. Na druhej strane však hru prekonal fascinujúcou epizódou o Frankovi a Billovi.

Diváci v deviatich epizódach prvej série sledovali Joela (Pedro Pascal z Narcos), ktorý pre nebezpečnú nákazu prišiel o dcéru a zrútil sa mu svet. O 20 rokov neskôr dostane čoby priekupník za úlohu preniesť neznáme dievča Ellie (Bella Ramsey z Game of Thrones) cez celú krajinu. Postupne si k sebe nachádzajú cestu, zbližujú sa a spoznávajú nástrahy tohto brutálneho sveta na vlastnej koži.