Warner Bros. Discovery sa tak po rokoch experimentov s názvami vracia k overenej značke, ktorú diváci vnímajú ako záruku kvality.

Warner Bros. Discovery oznámila, že v lete 2025 sa ich streamovacia služba Max opäť premenuje na HBO Max. Tento krok nasleduje po niekoľkých rokoch zmien názvu, ktoré medzi divákmi vyvolávali zmätok. Teraz sa spoločnosť vracia k overenej značke, ktorá je symbolom prémiového obsahu.

Zmena názvov sa stala terčom humoru. Samotná platforma s nadhľadom zverejnila humorný príspevok o svojej histórii. Do promo kampane sa zapojil aj herec Noah Wyle, ktorý natočil zábavné video odkazujúce na opakované rebrandy.

Dôvod návratu k názvu HBO Max spočíva najmä v sile a dôveryhodnosti tejto značky. Názov „Max“ mal byť pôvodne širšie uchopiteľný a prilákať nové publikum. Ukázalo sa však, že odstránenie známeho mena „HBO“ skôr poškodilo vnímanie služby.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Max (@streamonmax)

Napriek zmenám v názve si platforma stále udržiava vysoký štandard v ponuke obsahu. Diváci tu nájdu tituly ako The Last of Us, The White Lotus, Priatelia či Harryho Pottera. Vďaka takýmto silným titulom si HBO Max drží pozíciu medzi top streamovacími službami.