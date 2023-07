Machine Gun Kelly na koncerte udrel fanúšika: Veľmi pekne ti ďakujem, splnil sa mi sen, odkazuje mu muž

Chlapcovi z Mexika sa splnil sen, jeho obľúbený interpret mu dal päsťou do tváre.

Machine Gun Kelly sa počas vystúpenia na belgickom festivale Rock Werchter stretol s netradičnou požiadavkou. Raper si všimol mladíka v prvom rade, ktorý nad hlavou držal malý plagát s nápisom Prišiel som až z Mexika, aby si ma udrel do tváre. Kelly sa chlapca opýtal, prečo chce, aby ho udrel, na čo fanúšik odpovedal len „milujem ťa“.

Raper ho predtým upozornil, že ho to bude bolieť, pretože má na rukách prstene. Chlapca to očividne neodradilo, a tak v jednom momente dostal od hudobníka päsťou do tváre. Po incidente sa fanúšik tešil a neskrýval pocit šťastia.

Machine Gun Kelly video z koncertu uverejnil na svojom Instagrame. Medzi komentármi sa našla aj správa od „napadnutého“ muža. Hudobníkovi poďakoval za splnený sen. „Ďakujem veľmi pekne za splnenie svojho sna. Skutočne ťa milujem a vo svojom srdci hlboko cítim tvoje texty. Čakal som na tento moment tak dlho a stále nemôžem uveriť, že sa to stalo. Posledné dni boli pre mňa dosť ťažké a naozaj si mi spríjemnil deň tým, že si si ma všimol v dave. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro. Možno konečne v Mexiku,“ odkázal mu Marcos Cid de la Paz.

Fanúšikovia v komentároch pod príspevkom tvrdia, že incident nebol za čiarou. „Na druhý deň ten chlapec podá žalobu a kúpi si celé Mexiko,“ vtipkujú ľudia na Instagrame. „Extrémne bizarná požiadavka, ale ok. Raz ma Machine gun Kelly udrel do tváre, bolo to úžasné. To je taký flex, že si môžeš povedať, že ťa MGK udrel. Teraz by si si mal na tvár vytetovať jeho päsť. Aj keby chlapec prišiel o zuby, stále by sa z toho tešil a smial sa,“ pridávajú sa ďalší.