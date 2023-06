Najobľúbenejší turnaj Oktagonu nadobro končí. Promotéri uviedli dôvod

Oktagon sa rozlúči s pražským ostrovom veľkolepo.

Turnaj na pražskej Štvanici označovali vždy promotéri Oktagonu MMA aj fanúšikovia ako ten najkrajší z celého roka. Parádna šou pod holým nebom s bohatým sprievodným programom a ohňostrojom jasne vyčnievala pomedzi ostatnými akciami organizácie.





Promotér Ondřej Novotný vo svojom podcaste v MMA Letem Světem však prekvapivo povedal, že v júli pôjde o posledný ročník obľúbenej Štvanice. Možno aj preto sa zakladatelia Oktagonu rozhodli pre odvážny a netradičný krok, spraviť na Štvanici hneď dva turnaje dva dni po sebe, konkrétne 28. a 29. júla.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)

„Chceli sme urobiť niečo, čo je vo svete bojových športov unikátne. Už dlhé roky nikto neurobil dva turnaje za sebou. Je to super výzva a istým spôsobom aj rozlúčka so Štvanicou, ktorá pre nás všetkých bude navždy už len krásnou spomienkou,“ povedal Pavol Neruda.



Novotný uviedol, že rozhodnutie nerobiť ďalej turnaje na Štvanici malo viacero dôvodov. Jedným z nich je, že Štvanica je vraj už na Oktagon malá. „Vzhľadom na to, čo všetko do toho musíme dať, robiť tam turnaj pre 6- či 7-tisíc ľudí a štartujú tam pritom zápasnícke esá (Magard, Pirát, Buchinger, Keita...), je to pre nás už len brandová záležitosť,“ konštatoval Novotný, ktorý pripomenul, že Oktagon pristúpil znova na riziko súvisiace s počasím, ktoré bude rovno dvojnásobné.