Kendall Jenner tvrdí, že nie je nepo-baby a nemá ľahký život. „Je to náročné, cítim sa skôr ako môj otec,“ hovorí

„Áno, narodila som sa do tohto života, ale nevybrala som si ho. Všetci si myslia, že som dostala všetko, čo som chcela. Rozhodne to tak nebolo,“ otvorila sa v rozhovore pre The Wall Street Journal.

Kendall Jenner sa dostala na titulku prestížneho magazínu The Wall Street Journal. 27-ročná modelka sa v rozhovore priznala, že sa jej nežije príjemne v role „nepo-baby“, a dokonca aj to, že sa necíti ako súčasť rodiny Kardashian.

„Považujem sa za jedného z najšťastnejších ľudí na svete a som vďačná za život, ktorý žijem. Myslím si však, že to vôbec nie je ľahké. Je to náročné. Samozrejme, chápem, že patrím do klanu sestier Kardashianových. Ja sa cítim skôr ako môj otec, som Jenner, som otcovo dievča,“ hovorí Jenner pre magazín.

Fanúšikov sa dotkol titulok, ktorý hovorí o tom, ako sa chce Kendall Jenner zbaviť nálepky nepo-baby (výraz nepo-baby označuje mladé celebrity, ktorým k sláve dopomohli ich celebritní rodičia, pozn. red.). Na modelky sa ihneď spustila „lavína“ komentárov, ktoré narážali hlavne na to, ako jej slávne meno pomohlo s kariérou supermodelky.

„Prosím, mohli by ste prestať písať o týchto osobách? Existujú zaujímavejší ľudia a problémy, o ktorých by sa malo písať. Vzdala sa svojho priezviska, aby mohla začať s modelingom? Dostala privilégium vďaka svojej manažérke, ktorá vlastnému dieťaťu dovolí výplň pier a úpravy tváre,“ reagujú na rozhovor ľudia na Instagrame.

Na sociálnych sieťach sa v súvislosti s touto témou začali objavovať úryvky z ich rodinnej reality show v čase, keď Jenner začínala v modelingu. Na starých záberoch ukazujú, ako jej mama Kris Jenner zabezpečuje stretnutie s agentúrou Wilhelmina Models. „Veril by som jej to, keby nežila z výhod mena Kardashian. Má súkromné lietadlá, dostala sa do modelingu, je na každom Met Gala. Každý v rodine je iný, no aj tak všetci žijú životným štýlom ,Kardashian‘,“ vyjadruje svoj názor fanúšik na Twitteri.

V rozhovore Kendall priznala, že pracuje na tom, aby ako podnikateľka mala v biznise svoje vlastné meno mimo svojej slávnej rodiny. „Snažím sa žiť svoj život v tom najväčšom súkromí. Nie som stvorená na život vo svetle reflektorov. Stále si zvykám,“ tvrdí pre The Wall Street Journal. Supermodelka sa aktuálne najviac venuje svojej značke tequily Drink818, ktorú založila v roku 2021.