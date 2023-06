Cupru Atecu si kúpiš už aj so slabšími motormi, doterajší 300-koňový vrchol dopĺňajú verzie s výkonom 150 a 190 koní

Po vzore modelu Leon, už aj Ateca rozširuje svoje portfólio motorizácií pre značku Cupra.

Ateca sa v roku 2018 stala prvým modelom osamostatnenej značky Cupra, hoci nie prvým vlastným, keďže sa dodnes predáva aj v klasických vyhotoveniach ako Seat. Po tom, ako španielsky výrobca spravil z dovtedy len športovo ladených verzií osobitnú značku sa ukazuje, že zákazníci na tento marketingový ťah reagujú pozitívne – Cupra hlási enormný rast predajov a jej modelom sa darí oveľa viac.

Aj preto portfólio ponúkaných motorizácií už netvoria len tie najvýkonnejšie verzie, o ktorých kedysi Cupra prioritne bola. Dôkazom je aj model Ateca, ktorý doposiaľ vystupoval primárne ako Seat, zatiaľ čo so znakmi Cupra ho bolo možné kúpiť len ako najsilnejšiu, 300-koňovú verziu. To sa však práve mení. Po vzore modelu Leon, už aj Ateca rozširuje svoje portfólio motorizácií pre značku Cupra, a to konkrétne o dve slabšie benzínové verzie.

Doterajší jediný agregát 2.0 TSI s výkonom 221 kW/300 koní totiž po novom dopĺňa nielen jeho slabšia verzia s výkonom 140 kW/190 koní, ale súčasne aj menší motor 1.5 TSI s výkonom 110 kW/150 koní. Zatiaľ čo motory 2.0 TSI sú v oboch výkonnostných variantoch k dispozícii výhradne s pohonom všetkých štyroch kolies 4Drive, 150-koňový derivát bude len s predným pohonom. Vo všetkých prípadoch má však sprevodovanie na starosti 7-stupňový automat DSG.

Po vizuálnej stránke slabšie verzie rozpoznáš podľa inak riešeného zadného difúzora, kde už nie sú žiadny koncovky výfuku – tie totiž Cupra pri svojich spaľovacích modeloch používa len s výkonom 245 koní a viac. Cupra Ateca zároveň získala vylepšené športové sedadlá, pozmenené výplne dverí a kontrastné medené prešívanie.