Tommy Cash opäť nesklamal: Na módnu prehliadku prišiel v topánkach, ktoré vyzerajú ako syr

Výstredný umelec zase „úraduje“.

Tommy Cash je známy svojím výstredným štýlom, nielen čo sa týka hudby, ale aj módy. To, že si zakladá na špecifickom vizuálnom prejave, potvrdil na parížskom fashion weeku, kde sa zúčastnil na prehliadke Ricka Owensa. Zvolil outfit, ktorý sa nedal prehliadnuť, zároveň predstavil novinku značky MSCHF v spolupráci so značkou Crocs. Svoju úlohu splnil, keďže sa jeho outfit stal ihneď virálnym. „Hneď zajtra by som si ich obul na svoje rande,“ komentuje fanúšik.

Estónsky umelec sedel v prvom rade a rozhodol sa inšpirovať pantomímou. Jeho „look“ doplnil žltými trakmi, ktoré ladili s veľkými topánkami. Nechýbal dáždnik a kabelka v tvare bagety.

Ak sleduješ módnu scénu, určite si pamätáš na mohutné červené topánky Big Red Boot za 350 dolárov, ktoré pripomínali obuv rozprávkovej postavičky Astroboy. Kreatívne zoskupenie MSCHF však na leto potešilo fanúšikov novou verziou. Dierované žlté čižmy vytvorili v spolupráci so značkou Crocs.

Topánky majú na sebe otvory a remienok na päte, ktorý je typický pre dizajn obuvi značky Crocs. Ich cena zatiaľ nie je známa. „Otrasné topánky, Crocs by mali prestať,“ stretli sa na sociálnych sieťach s nepochopením. Najčastejšie však môžeš v komentároch vidieť „emoji“ dierovaného syra.