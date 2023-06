Diabol nosí Pradu v realite? Anna Wintour hľadá asistentku. Po šiestich kolách pohovoru ťa čaká astronomický plat

„Práca, pre ktorú by milióny dievčat vraždili“, môže byť tvoja. Ak chvíľu vydržíš bez toalety a vieš, ako sa píše Gabbana, máš šancu uspieť.

O legendárnom filme Diabol nosí Pradu počul už azda každý. Bez ohľadu na to, či miluješ módu alebo nie, príbeh novinárky Andy Sachs, ktorá začala pracovať ako asistentka pre Mirandu Prestleyovú (nesmierne náročnú šéfredaktorku módneho časopisu), sa ti pravdepodobne dostal pod kožu. Mnohí z nás z neho častokrát čerpajú motiváciu pri náročných zadaniach vo vlastnej práci. Ak ti niekedy napadlo, že pracovať pre „takú“ Mirandu je splnený sen, tvoje šance na úspech sú viac ako priaznivé. V týchto dňoch totiž hľadá osobnú asistentku samotná Anna Wintour.

Šéfredaktorka amerického Vogue, ktorá túto pozíciu zastáva od roku 1988 a od roku 2020 je zároveň globálnou riaditeľkou pre obsah, pôsobí na prvý pohľad ako „železná lady“, a preto ju internet často nazýva skutočnou Mirandou. Ako píše Daily Mail, momentálne si hľadá aj skutočnú Andy. Inzerát na prácu, „pre ktorú by milióny dievčat vraždili“ (ako odznieva vo filme), zverejnila na svojej stránke spoločnosť Condé Nast, pozrieť si ho môžeš tu.

Od kandidáta žiada, aby spravoval kalendár a stretnutia Anny, ale rovnako jej hovory, eventy, rozvrh produkcie či špeciálnych projektov. Uchádzač by mal byť zároveň absolventom vysokej školy s 1- alebo 2-ročnou praxou v oblasti, kde poskytoval „administratívnu pomoc“, ideálne v sektore digitálnych médií či vydavateľského priemyslu. Kandidátovi by však nemala chýbať ani emocionálna inteligencia, pokora, sebavedomie, nadšenie pre prácu a takisto by mal byť skvelým komunikátorom.

Anne Hathaway a Anna Wintour na newyorskom fashion weeku pripomínali scénu z populárneho módneho filmu Diabol nosí Pradu. Zdroj: Youtube/TODAY

Podľa bývalej asistentky by interview s Annou malo pozostávať z piatich kôl, pričom posledné šieste bude osobne s Annou a bude trvať zrejme len dve minúty. Šťastlivec, ktorý na Annu urobí najväčší dojem, sa bude môcť pochváliť astronomickým platom, pohybuje sa od 60- do 80-tisíc dolárov ročne (závisí od tvojich skúseností, vzdelania a iných faktorov), ale aj kanceláriou v New Yorku na adrese 1 World Trade Center. Niektorí ľudia na sociálnych sieťach však neváhali podotknúť, že 80-tisíc je na život v New York City málo. „To je vtip?“ pýtajú sa na Instagrame.

Ako pre knihu Amy Odel „Anna: The Biography“ povedali ďalšie Annine bývalé zamestnankyne, pracovný deň asistentky sa začína o 7.30 h ráno tým, že odpovedá na šéfkine e-maily, počúva hlasovky, necháva jej odkazy a nosí noviny a raňajky. Jedna z anonymných respondentiek dokonca prirovnala niektoré momenty z kultového filmu k realite. „Bolo to veľmi podobné ako vo filme Diabol nosí Pradu, kde všetci hovoria – Už prichádza!“ povedala.

Anna Wintour hľadá asistentku, tvoja šanca byť ako filmová Andy je na dosah. Zdroj: Youtube/Vogue, 20th Century Studios, Fox 2000 Pictures, RatPac-Dune Entertainment

Jednu z ďalších asistentiek vraj požiadala, aby nešla na toaletu, kým do miestnosti nepríde iná asistentka. Anna vraj neustále potrebuje „pozornosť“ pravej ruky, takže ak sa o prácu predsa len budeš uchádzať, priprav sa na to, že budeš busy.

Odporúčanie na záver: Gabbana sa píše s dvoma B. Nespackaj to ako Andy.