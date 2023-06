„Lepšie počúvať sex ako spievajúcich Slovákov.“ Návštevníci Rock for People si užívajú sex v stanoch aj na toitoikách (Anketa)

V dňoch 8. až 11. júna sa v Hradci Králové uskutočnil 27. ročník festivalu Rock for People, kde nemohol chýbať ani Refresher tím. Okrem outfit checku sme si nemohli nechať ujsť príležitosť vysondovať aj ďalšie detaily z festivalového života.

Štyri dni plné zábavy si prišlo užiť 37-tisíc fanúšikov a fanúšičiek a niektorí si ich užili so všetkým. V stanovom mestečku sme zisťovali, aký názor majú návštevníci na sex na festivale, a tí zdieľanejší sa nám zverili aj s tým, kde všade ho mali.

Reportáž z Rock for People už nájdeš u nás na webe, rovnako ako aj festivalovú módu.

Upozornenie: Fotografie v texte sú iba ilustračné. Anketa bola anonymná.

Je vzrušujúce, že ťa niekto môže nachytať

Na festival Rock for People jazdia ľudia všetkých generácií. Niektorí s ním skúsenosť majú, iní nie. Čo ale všetkých oslovených spája, je, že by sa sexu na fesťáku nebránili (minimálne prvý deň) a nepohoršilo by ich ani to, keby sex počuli z vedľajšieho stanu. „Sex na festivale? Prečo nie. Nech si to ľudia robia v stane, keď nebudú veľmi hluční. V sprchách radšej nie,“ zverilo sa nám jedno z dievčat.

Zdroj: Refresher/David Marcin

„Naopak, sex v sprchách je napínavejší. Nikdy nevieš, kto tam môže prísť. Ale šlo by to aj vonku. Nevadilo by mi, keby ma pri tom niekto videl. Rovnako tu okrem svojej party nikoho nepoznám,“ pridala sa k nej ďalšia.