V pohári ucítiš višne alebo slnečnú Kaliforniu. Tieto uznávané craftové pivá zo zahraničia si môžeš kúpiť aj na Slovensku

Kvalitn├ę craftov├ę pivo v├Ą─Ź┼íinou n├íjde┼í iba v beer puboch, ┼ípecializovan├Żch predajniach alebo na gastrofestivaloch. Ke─Ć┼że slne─Źn├ę po─Źasie a dobre vychladen├ę pivo kr├í─Źaj├║ ruka v ruke, d├ívame ti do pozornosti dve zna─Źky zo zahrani─Źia, ktor├ę si u┼ż m├┤┼że┼í k├║pi┼ą aj v na┼íich supermarketoch.┬á

Pivo┬áod spolo─Źnosti Lagunitas nesklame ani ostrie─żan├Żch piv├írov. T├íto IPA ┼ąa zozn├ími so svoj├şm americk├Żm p├┤vodom a pote┼í├ş vysokou horkos┼ąou a tropick├Żmi t├│nmi. Po prvom poh├íri zist├ş┼í, ┼że aj ve─żmi hork├ę piv├í sa daj├║ pi┼ą s ─żahkos┼ąou. Na druhej strane┬áMort Subite Kriek Lambic ti uk├í┼że netradi─Źn├║ pestros┼ą┬áovocn├ęho piva. Pivovarn├şci skombinovali zn├ímu kyselkav├║ chu┼ą lambiku┬áso sladk├Żmi belgick├Żmi vi┼í┼łami. Vysvetl├şme ti, ─Źo od t├Żchto zna─Źiek m├┤┼że┼í o─Źak├íva┼ą a pre─Źo by nemali ch├Żba┼ą v tvojom h─żad├í─Źiku.┬á

Z varenia doma v kuchyni sa stalo najpredávanejšie pivo

Tony Magee si na za─Źiatku 90. rokov k├║pil v├Żbavu na varenie piva. Vysk├║┼íal uvari┼ą prv├║ vzorku, ktor├í mu hne─Ć zachutila. Nov├ę hobby ho ├║plne pohltilo a svoje pivo za─Źal rozv├í┼ża┼ą svoj├şm autom po severnej Kalifornii. Bolo in├ę ne┼ż be┼żne dostupn├ę piv├í, a preto ─żud├ş ihne─Ć zaujalo.┬áÔÇ×Ke─Ć nevie┼í, ─Źo rob├ş┼í, ni─Ź sa ti nezd├í┬ánemo┼żn├ę,ÔÇť spom├şna Tony na svoje za─Źiatky. Dopyt┬ást├║pal nato─żko, ┼że sa z dom├ícej v├Żroby stal┬ánajr├Żchlej┼íie rast├║ci pivovar v USA.

T├íto nefiltrovan├í┬áamerick├í IPA┬ása sp├íja s bezstarostn├Żm ┼żivotom v Kalifornii. Filozofia zna─Źky Lagunitas sa dostala do povedomia v roku 2005, ke─Ć pivovar za─Źal organizova┼ą p├írty vo firemnom byte v┼żdy o 4.20 h. Miestnym ├║radom sa to zdalo podozriv├ę a Lagunitas dostal┬ástopku na 20 dn├ş. Na protest vzniklo pivo s ozna─Źen├şm┬áUndercover Investigation Shut-Down Ale.

Pivovar Lagunitas pred├íva ┼żivotn├Ż ┼ít├Żl, do ktor├ęho chutn├ę craftov├ę pivo, prirodzene, zapad├í. ÔÇ×Lagunitas tvoria ─żudia r├┤zneho presved─Źenia ÔÇô punkrockeri, nezbedn├şci, ─Źud├íci, hudobn├şci a v┼íetko medzi t├Żm... Je to svorka t├║lav├Żch psov, ktor├í zistila, ┼że napriek na┼íim┬áobrovsk├Żm rozdielom m├íme l├ísku a re┼ípekt k slobode. Spojilo n├ís, ┼że sme in├ş, a v─Ćaka tomu to cel├ę funguje,ÔÇť┬ávysvet─żuj├║┬ána webe spolo─Źnosti. My┼ílienku o komunite ÔÇ×t├║lav├Żch psovÔÇť preniesli aj do loga zna─Źky.

Ke─Ć sa v roku 2015 Lagunitas spojil so spolo─Źnos┼ąou Heineken, znamenalo to export do kraj├şn aj mimo USA. V─Ćaka tomu si vychutn├í┼í vlajkov├║ lo─Ć pivovaru┬áLagunitas IPA┬áaj u n├ís. Toto pivo kombinuje v├Żrazn├║ horkos┼ą chme─żu, pln┼íie telo so svie┼żou ar├│mou a n├íznakom citrusov. Na stupnici horkosti m├í 52 EBU a obsah alkoholu┬á6,2 %.

Zo stromu priamo do suda

V belgickom pivovare┬áMort Subite┬ávznikla prv├í recept├║ra e┼íte v roku 1686. Odvtedy┬áv├Żroba neut├şchla. Pivo v┼íak malo in├Ż n├ízov. Netradi─Źn├ę pomenovanie ÔÇ×N├íhla smr┼ąÔÇť vzniklo a┼ż o st├íro─Źia nesk├┤r, pod─ża ob─ż├║benej hry s kockami. Tento pivovar n├íjde┼í ne─Ćaleko Bruselu v ├║dol├ş rieky La Senne ÔÇô je to jedin├í oblas┼ą, kde je mo┼żn├ę vyrobi┼ą pivo typu lambik. Je to unik├ítna a z├írove┼ł aj jedna z najstar┼í├şch foriem varenia piva. V okolitom vzduchu sa prirodzene nach├ídzaj├║ div├ę kvasinky, ktor├ę s├║ potrebn├ę na jeho v├Żrobu. Pivn├í zmes je vystaven├í na vzduchu a v┼íetko ostatn├ę zost├íva v ruk├ích pr├şrody.┬á

Lambik je ozna─Źenie p┼íeni─Źn├ęho piva, ktor├ę je┬áspont├ínne kvasen├ę divok├Żmi kvasinkami. Pri be┼żnej v├Żrobe piva s├║ kvasinky d├┤kladne kultivovan├ę, pri lambiku ide o spont├ínny proces. Po─Źas procesu vrchnej ferment├ície sa pr├║den├şm vzduchu dost├ívaj├║ do zmesi kvasinky a mikroorganizmy z vonkaj┼íieho prostredia. Pivo n├ísledne dozrieva v dubov├Żch sudoch. Lambik m├í ve─żmi osobit├║ chu┼ą ÔÇô m├í jemn├ę telo a kyselkav├ę a┼ż mierne trpk├ę t├│ny. M├┤┼że pripom├şna┼ą v├şno alebo mu┼ít.┬á

Belgick├ę vi┼íne┬áÔÇ×kriekÔÇť prid├ívaj├║ do piva raz ro─Źne, ihne─Ć po zbere. Pivo n├ísledne zreje v dubov├Żch sudoch tri roky. Aby pivovarn├şci dosiahli vyv├í┼żen├ę pivo s nevtieravou vi┼í┼łovou chu┼ąou, mie┼íaj├║ dozret├║ a ochuten├║ verziu s mlad├Żm lambikom.┬á

V─Ćaka tomu, ┼że proces kvasenia prebieha spont├ínne, ka┼żd├Ż ro─Źn├şk sa m├┤┼że mierne odli┼íova┼ą. Ozna─Źenie lambik je z├írukou toho, ┼że ┼ąa pivo neprestane nudi┼ą a m├┤┼że┼í v ┼łom neust├íle objavova┼ą nov├ę chute. Napriek tomu si Mort Subite Kriek Lambik v ka┼żdej f─ża┼íi zachov├íva svie┼żu ovocn├║ chu┼ą s jemn├Żm n├íznakom horkosti. Obsahuje 4 % alkoholu.┬á

