Majiteľky bývalej Žufane otvorili netradičný bufet pri lese: čo ponúkajú, koľko to stojí a ako nám to chutilo

Legendárne bistro Žufana, za ktorým chodili ľudia až z Trnavy, sa vracia v podobe moderného bufetu na Železnej studničke. Majitelia nám prezradili, s čím na začiatku najviac bojovali a čo netradičné tu môžeš ochutnať.

Bistro Žufaňa je v Bratislave pojmom. Kto má aspoň trochu blízko ku kvalitnému gastru, vie, že táto nenápadná prevádzka na Dulovom námestí skrývala viac než len chutné kaše.

Majiteľkám sa podarilo vytvoriť nielen podnik s chutnou ponukou, ale aj pevnú komunitu stálych hostí, ktorí do Žufane cestovali až z Trnavy. O to väčšie sklamanie prišlo, keď bistro z ničoho nič položila na lopatky pandémia a svoje brány muselo natrvalo zatvoriť.

Už krátko po zatvorení to chvíľu vyzeralo, že sa bývalé majiteľky pustia do podobného, no oveľa väčšieho projektu, no tieto plány napokon zlyhali. Aj napriek tomu nelenili a mali oči otvorené. Ich značku a lásku k jedlu udržiavali nažive ich partneri a klienti, ktorým zabezpečovali catering, ale aj kniha Jedlo, ktorú vydali minulý rok.

Peter, Kristína (s jej synom) a Eva vlastnia Žufet na Železnej studničke. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

„Potrebovali sme si dať oddych od gastroscény, ale vždy, keď sa nás niekto opýtal, kedy zas otvoríme, sme hovorili, že hľadáme priestor. V skutočnosti sme ho aktívne nehľadali, tie priestory si vždy našli nás,“ hovoria pre Refresher.

Nový spolumajiteľ mal pôvodne umývať riad

Napokon rozhodla náhoda. Na Železnej studničke, kam chodili ráno behávať, si všimli, že priestor bývalého bufetu pri amfiteátri je v rekonštrukcii a hľadá sa nový nájomca. „Bol tu pätnásť rokov a našli ste tu klasickú ponuku – pivo, kofolu, hranolky, hotdog, klobásu. Keď im vypršala zmluva, mesto v spolupráci s mestskými lesmi vypísalo tender a začalo hľadať nového nájomcu,“ vysvetľuje Eva.

Bufet sa plní najmä počas víkendov, cez týždeň sa to tu zaplní školákmi. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

„Ich ideový zámer veľmi korešpondoval s naším hodnotovým nastavením a s tým, aké jedlo sme chceli ponúkať. Chceli ‚iný bufet‘ s kvalitnými slovenskými produktmi. Presne to Žufaňa dovtedy reprezentovala,“ dopĺňa. Tak sa zrodila myšlienka Žufetu.

Rozbeh bol veľmi pomalý. O výhre sa dozvedeli už minulé leto, ale kým prebehla rekonštrukcia, prešiel takmer rok. Ich predtým čisto ženský tím sa teraz rozrástol o nového mužského člena – Petra Macka, ktorý v pôvodnej prevádzke na „Duláku“ pôsobil ako kuchár.

Peter zbieral kuchárske skúsenosti vo Švajčiarsku, pôvodne chcel v Žufani nastúpiť ako umývač riadu. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

„Najskôr chcel nastúpiť ako umývač riadu, ale keď mi začal básniť o kváskových chleboch a sezónnom varení, vycítila som z neho potenciál,“ smeje sa Kristína. „Vytvorili sme si vzájomný pracovno-blízky vzťah a po zatvorení sme boli stále v kontakte.“

Peter medzičasom zbieral skúsenosti ako šéfkuchár reštaurácie vo Švajčiarsku. Keď sa vrátil na Slovensko, majiteľky vtedy pripravovaného Žufetu mu navrhli, či sa k nim pridá, a on nadšene súhlasil.

„Baby už mali skúsenosti, ale ja som vôbec nevedel, do čoho idem. Lepšie parťáčky som si však nemohol vybrať. Páči sa mi, že to môžeme budovať spoločne podľa seba. Každý deň sa učím niečo nové,“ hovorí mladý spolumajiteľ a kuchár.

Žemľovku vypredali do hodiny

To, že Železná studnička je niečo ako „lesný Aupark“, vedeli, ale aj tak ostali v šoku z toho, aké veľké množstvo ľudí ich prvé týždne navštívilo. Hoci ešte nemali všetko vyladené, z finančného dôvodu sa už potrebovali rozbehnúť. Šlo však o rozbeh doslova z nuly na sto.