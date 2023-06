PRIESKUM: Toto sú najosamelejšie krajiny Európskej únie. Ako je na tom Slovensko?

Každý desiaty obyvateľ Európskej únie je osamelý väčšinu času alebo stále.

O osamelosti a sociálnej izolácii sa už pred pandémiou COVID-19 hovorilo ako o vážnom probléme so škodlivými účinkami na fyzické a duševné zdravie. Opatrenia spojené s koronavírusom však tento problém ešte zvýraznili a viaceré organizácie dnes hovoria o „pandémii osamelosti“.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC), ktoré poskytuje nezávislé vedecké poznatky, vykonalo minulý rok vôbec prvý celoeurópsky prieskum o osamelosti. Jeho výsledky prezentovalo v júni 2023 v Bruseli. Do prieskumu bolo zapojených 25 646 respondentov vo veku minimálne 16 rokov zo všetkých 27 členských štátov EÚ.

Sme osamelejší ako Česi

Výsledky ukázali, že vyše každý desiaty obyvateľ Európskej únie je osamelý väčšinu času alebo stále. Približne 35 percent respondentov uviedlo, že sa v poslednej čase cítilo osamelo aspoň čiastočne.

Obyvatelia východnej a južnej Európy sú osamelejší ako v západných a severných krajinách. Tento problém je najrozšírenejší v Írsku, kde sa cíti osamelo viac ako 20 percent respondentov. Nasledujú krajiny ako Luxembursko, Bulharsko a Grécko.

Mapa znázorňuje podiel respondentov, ktorí sa posledné štyri týždne pred prieskumom cítili osamelí väčšinu času alebo celý čas. Zdroj: EU Science Hub (JRC)

Najnižšie úrovne osamelosti sú v Holandsku, Českej republike, Chorvátsku a Rakúsku (všetky pod 10 percent). Tento geografický model odpovedá aj údajom zozbieraných počas pandémie, uvádza JRC.

Mladí ľudia sú ohrozenejší

U ľudí, ktorí sú osamelí väčšinu času (alebo celý čas), je podľa správy JRC asi o 20 percent vyššie riziko, že budú trpieť depresívnymi symptómami.

Odborníci však zdôrazňujú, že sociálna izolácia má negatívne dôsledky aj na všeobecnú súdržnosť a dôveru v komunitu. „Samota nie je len súkromná a individuálna záležitosť. Môže brániť aj sociálnej súdržnosti. Mala by sa považovať za sociálny problém a tak by sa mala aj riešiť,“ zdôvodňujú v správe.

Vyššie riziko osamelosti sa týka aj ľudí, ktorí zažívajú veľké životné udalosti, ako je rozchod, strata zamestnania alebo ukončenie štúdia. Medzi negatívne faktory patrí aj zlé zdravie a nepriaznivá ekonomická situácia.

Dôležitá je aj frekvencia stretávania

Výskumy ukázali, že osamelosť klesá so zvyšujúcim sa vekom, príjmom aj vzdelaním. Aj keď môžu byť starší ľudia sociálne izolovanejší ako iné vekové skupiny, neuvádzajú častejšie pocity osamelosti.

Podľa správy je to preto, že mladí ľudia zažívajú viac významných životných udalostí, ktoré zvyknú pretrhať sociálne väzby. To však neznamená, že by sme mali ignorovať staršiu cieľovku. Globálne prieskumy v posledných rokoch poukázali na európske krajiny ako Taliansko, ktoré majú jedny z najvyšších mier osamelosti v starobe, píše portál Euronews.



Dôležité je mať niekoľko zmysluplných vzťahov, ale dôležitá je aj frekvencia stretávania. Viac ako 75 miliónov dospelých Európanov sa stretáva s rodinou alebo priateľmi maximálne raz za mesiac. Zdá sa, že úroveň osamelosti zvyšuje aj intenzívne používanie sociálnych sietí, keďže im chýba „blízkosť a kvalita offline interakcií“.



Správa Spoločného výskumného centra EÚ vznikla na základe online prieskumov a sérií kvalitatívnych rozhovorov s odborníkmi na osamelosť z celej EÚ.