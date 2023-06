VIDEO: Beyoncé po koncerte rozdávala fanúšikom uteráky. Tí ich teraz predávajú na internete za stovky dolárov

Dostať uterák z rúk samotnej speváčky je zjavne výhodný biznis. Na internete doteraz kolujú inzeráty na produkty z predchádzajúcich koncertov.

Speváčka Beyoncé aktuálne cestuje po svete so svojim deviatym koncertným turné The Renaissance World Tour. Po šou v Barcelone vyšla medzi fanúšikov a začala im rozdávať biele uteráky s čiernym názvom turné. Krátko na to, sa na internete objavili inzeráty, ktoré uteráky ponúkajú na predaj za stovky eur. Informuje o tom instagramový účet @diet_prada.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Diet Prada ™ (@diet_prada)

Na stránke Wallapop.com predávajúci dokonca v inzerátoch uvádzajú, že ide presne o uterák, ktorý im podala do ruky samotná Beyoncé a neváhajú svoje tvrdenie dokladovať aj videom. Kým niektorí fanúšikovia vidia darček od speváčky ako dobrú príležitosť rýchlo zbohatnúť, iní tvrdia, že predávať darček od Beyoncé je neúctivé.

Inzerát na predaj uteráka od Beyoncé. Zdroj: Wallapop.com

Odísť z koncertu Beyoncé s uterákom v ruke je zjavne celkom výhodný biznis model. Na portáli Ebay.com sa napríklad stále draží uterák, do ktorého sa speváčka utrela v roku 2016 počas svojho turné Mrs.Carter World Tour. Jeho cena sa aktuálne pohybuje na hranici 25 000 amerických dolárov.