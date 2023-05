DiCaprio, De Niro a Scorsese dostali v Cannes takmer 10-minútový standing ovation. Tento film si nenechaj ujsť

Killers of the Flower Moon je 3,5-hodinová dráma od scenáristu a režiséra Martina Scorseseho, ktorý film nakrútil podľa rovnomennej knižnej predlohy. Variety informuje, že najnovší projekt od slávneho režiséra dostal na prestížnom filmovom festivale v Cannes viac ako 9-minútový standing ovation.

Na stránke Rottentomatoes má po 31 recenziách priemerné hodnotenie 8,6/10 a na Metacritic po 21 recenziách zase 91/100. Všetky recenzie pochádzajú od kritikov z Cannes. Okrem tradičnej chvály pre Scorseseho, De Nira a DiCapria obecenstvo tlieskalo najmä Lilly Gladstone, ktorá údajne podala svoj životný výkon.

Killers of the Flower Moon received a 9-minute standing ovation at its #Cannes premiere 👏 👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/7n2XSUPbEK

KILLERS OF THE FLOWER MOON mvp Lily Gladstone is getting her major moment during its Cannes standing ovation pic.twitter.com/qItnVfADM5