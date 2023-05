ANKETA: 70 Sloveniek nám prezradilo, čo majú rady na orálnom sexe a čo im, naopak, prekáža. Tu sú ich odpovede

Spomaľ, uži si to, pozri sa jej do očí. Aj takto znejú niektoré odpovede našich čitateliek na otázku, ako majú orál najradšej.

Ako dobre uspokojiť ženu ústami? Na túto neľahkú otázku sme hľadali odpoveď na našich sociálnych sieťach.

V anonymnej online ankete sme zisťovali skúsenosti a postoje mladých ľudí k orálnemu sexu. Otázky smerovali zvlášť na obe pohlavia, no otvorili sme priestor aj nebinárnym či trans ľuďom. Ich odpovede sú zarátané podľa toho, ktoré pohlavie v úvode označili, ich orientáciu sme na tieto účely nezisťovali. Celkovo sa zapojilo viac ako 120 ľudí, v tomto článku sa však venujeme len odpovediam žien.

Čo vyhrá: orál alebo „klasika“?

Zaujímalo nás, či ženy preferujú skôr stimuláciu ústami alebo akúkoľvek penetračnú aktivitu. Viac ako 40 % odpovedajúcich vraví, že nemajú preferenciu: baví ich orálny sex aj penetračný sex a oba ich vedia uspokojiť. Takmer tretina preferuje uspokojovanie ústami a rovnaký počet označil za príjemnejšie penetračné aktivity.

Pokiaľ ide o používanie ochrany, pri orálnom sexe sa to nezdá prioritou mladých ľudí. Takmer 70 % nikdy nepoužíva ochranu – ani kondóm, ani špeciálne obrúsky určené práve na orálny sex. Len dvaja ľudia (2,8 %) to v minulosti skúsili, ale po ochrane nesiahajú pravidelne, a takmer štvrtina (23,9 %) prvýkrát počula o tom, že by niekto pri orále ochranu používal. Necelých 6 % opýtaných na ochranu pri orále myslí. Vzhľadom na to, že pri tejto aktivite sa takisto šíria sexuálne prenosné infekcie, je to číslo pomerne nízke.

Aký je najlepší orálny sex?