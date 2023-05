Takto bude vyzerať mestský elektromobil Cupra Raval, ktorý má ponúknuť niečo emocionálnejšie než bežné vozidlá

Svojím menom nová Cupra vzdáva hold štvrti Raval v srdci Barcelony.

Automobilka Cupra nedávno predstavila svoj úplne nový model Tavascan a už informuje o ďalšej veľkej novinke. Ide o malý mestský elektromobil, ktorý minulý rok automobilka ukázala v koncepčnej podobe s názvom UrbanRebel. Teraz už vieme, že do sériovej podoby sa najmenší model značky dostane pod názvom Raval. Toto meno vzdáva hold štvrti Raval v srdci Barcelony.

Nový model Raval začnú predávať v roku 2025, zastúpiť by pritom mal jeden z cenovo najdostupnejších elektromobilov na trhu. Predstavený exemplár sa síce stále nesie v rovine konceptu, práve Tavascan nám však pred pár týždňami dokázal, že od pôvodného konceptu sa veľmi nelíši, a podobne by to malo byť aj v tomto prípade.

Novinka má na dĺžku len o čosi viac než štyri metre, ponúka bezrámovo riešené dvere, štýlový exteriér a veľmi futuristicky navrhnutý kokpit s modernými prvkami výbavy. Raval má byť mestský rebelský automobil s elektrickým pohonom, so svojím vlastným charakterom prepojeným s generáciou Z. Aj chystaná sériová podoba má tak ponúknuť niečo oveľa emocionálnejšie než bežné vozidlá, inšpirovaná pritom bude svetom automobilového športu.

Cupra Raval sa bude vyrábať v španielskom závode v meste Martorell. Ako základný stavebný kameň poslúži známa koncernová platforma MEB Entry. Poháňané budú výhradne predné kolesa, pričom v najsilnejšej verzii môžeme očakávať elektromotor s výkonom na úrovni až 166 kW/225 koní a 440 Nm.