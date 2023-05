Štúdia A290_β ukazuje, ako bude vyzerať nový elektromobil od značky Alpine

Koncept A290_β stelesňuje takmer finálnu podobu športovej verzie znovuzrodeného modelu Renault 5.

Automobilka Alpine sa posledné roky dostala do povedomia širšej verejnosti najmä vďaka pôsobeniu vo formule 1. Práve športové aktivity majú zvýšiť povedomie francúzskej značky, ktorá chystá do budúca rozšírenie svojho portfólia, ktorým má zastrešovať športovo orientované verzie materskej značky Renault. Dôkazom toho je aj koncept A290_β, ktorý stelesňuje takmer finálnu podobu športovej verzie znovuzrodeného modelu Renault 5.

Ten sa totiž Renault chystá v najbližšom roku opäť začleniť do svojej ponuky, čím si pripomenie svoje slávne obdobie a zároveň má pomôcť k premene portfólia na čisto elektrické autá. Rovnaký osud čaká aj Alpine, keďže k súčasnému športiaku A110 pribudne viacero nových elektrických modelov. Prvým z nich bude malý športový elektromobil A290, ktorý naznačuje odhalená štúdia s dodatkom β (teda beta verzia). Elektromobil meria 4,05 × 1,85 × 1,48 metra, pričom jeho exteriérové tvary sú do veľkej miery zhodné so sériovým vyhotovením, ktoré príde už budúci rok.

Výrazne športovo orientovaná verzia, ktorá vzíde z bežného Renaultu 5 novej generácie, tak dostane pretekárske atribúty – výrazný strešný spojler, difúzor, zväčšené otvory na prívod vzduchu či veľké 20" kolesá, ktoré sú obuté do okruhových pneumatík Michelin. Zaujímavosťou je, že interiér je koncipovaný v 3-miestnej konfigurácii, kde vodič sedí vpredu uprostred v pretekárskej škrupinovej sedačke. Toto riešenie sa, samozrejme, do sériovej verzie nedostane, futuristicky navrhnutý kokpit však rozhodne dokáže zaujať.

Technické parametre zatiaľ Alpine nešpecifikuje, vieme však, že ako Renault 5, tak aj jeho športový derivát Alpine A290 bude zdieľať elektrickú platformu CMF-B. Práve variant športovej odnože sa má pritom pýšiť funkciou krátkodobého zvýšenia výkonu na niekoľko sekúnd, ktorý má vodičovi pomôcť napríklad pri predbiehaní.