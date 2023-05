Toto zažiješ v Múzeu budúcnosti v Dubaji: tenisky si vytlačíme v 3D tlačiarni, bývať budeme v kokosových domoch (Reportáž)

Múzeum budúcnosti sídli v jednej najzložitejších a najzaujímavejších stavieb sveta. Zažiješ tam let v kozmickej kapsule Falcon, porozprávaš sa s najmodernejším humanoidným robotom a zistíš, ako sa budeme o 50 rokov obliekať a chodiť do práce.

Ako bude vyzerať svet v roku 2071? Múzeum budúcnosti v Dubaji v Spojených arabských emirátoch má už presnú odpoveď. Do práce budeme lietať, naše oblečenie bude odolné voči vírusom a mentálnu energiu si budeme dobíjať na ultrazvukovej terapii. To je len malý útržok – ak chceš vedieť viac, poď s nami aspoň na malú chvíľu nazrieť do budovy najfascinujúcejšieho múzea sveta.

Múzeum budúcnosti sídli v jednej najzaujímavejších stavieb sveta. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Múzeum budúcnosti, ktoré je súčasťou Dubajského vedeckého centra, je jedným z najinovatívnejších múzeí na svete. Pracovalo sa na ňom od roku 2015 a oficiálne bolo otvorené len minulý rok s cieľom podporovať technologický rozvoj a inovácie, najmä v oblasti robotiky a umelej inteligencie. Môžeš si tu nielen pozrieť, ale aj priamo interagovať s najpokročilejšími vynálezmi, ktoré raz budú formovať budúce generácie.

Najzložitejšia stavba sveta

Toto múzeum ti vyrazí dych ešte skôr ako doň vkročíš. Sídli v jednej najzložitejších a najzaujímavejších stavieb sveta, pri návšteve Dubaja ho preto nemôžeš prehliadnuť. Unikátny tvar budovy ti možno pripomenie rozkvitajúci kvet alebo dokonca obrovského pavúka. Toto architektonické stvárnenie má však oveľa hlbšiu symboliku. Kruhová budova predstavuje ľudstvo, zelená mohyla, na ktorej je postavená, predstavuje zem a prázdna „diera“ uprostred symbolizuje neznámu budúcnosť.

Budovu, ktorú nemôžeš prehliadnuť, zdobia citáty arabského šejka. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Zaujímavé tvary na povrchu budovy sú v skutočnosti arabské citáty dubajského korunného princa Mohameda bin Rašída Al Maktúma. Jeden z citátov hovorí: „Budúcnosť patrí tým, ktorí si ju dokážu predstaviť, navrhnúť a zrealizovať. Nie je to niečo, na čo sa čaká, ale čo treba vytvoriť.“

Múzeum budúcnosti sa nachádza vo finančnej štvrti Dubaja. Navštíviť ho môžeš každý deň od 10:00 do 18:00 a jeden vstup pre dospelého stojí 37 eur. Ak chceš mať po ruke nielen múzeum, ale aj najznámejšie dubajské lokality (ako je Burj Khalifa či Dubai Mall), určite sa ubytuj v hoteli Rove City Walk , ktorý je blízko všetkého, čo budeš chcieť vidieť, a zároveň tam nenecháš celú výplatu.

Povrch budovy je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a panelov, ktoré sú schopné zachytávať slnečnú energiu – viac ako 30 % energie múzea tvorí práve solárna energia. Keď vojdeš, nebudeš môcť odtrhnúť zrak od stropu. Interiér totiž osvetľuje 14 kilometrov LED osvetlenia v tvare nádhernej arabskej kaligrafie.

Pri čakaní v rade môžeš obdivovať LED svetlá v tvare arabskej kaligrafie. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Okrem výstavných priestorov poskytuje múzeum budúcnosti aj miesto pre workshopy, konferencie a diskusie, kde sa stretávajú odborníci a inovátori z celého sveta.

Priprav sa, odlietame

Pred vstupom si síce vystojíš dlhší rad, ale nudiť sa určite nebudeš. Nečuduj sa, ak ti z ničoho nič začne nad hlavou lietať veľký robotický tučniak alebo medúza. Tieto „zvieratká“ patria spolu s robotickým psom medzi stálych obyvateľov vstupnej haly.

Múzeum má sedem poschodí s piatimi tematickými výstavami venovanými rozvoju vesmírnych zdrojov, ekosystému, bioinžinierstvu, zdraviu, technológiami blízkej budúcnosti (zdravie, voda, jedlo, doprava a energie) a deťom. Zaujímavé je, že múzeum ti umožňuje priamo sa ponoriť do deja a stať sa súčasťou každej z výstav. Každé poschodie je ako filmová scéna z budúcnosti, ktorou ťa sprevádza virtuálne sprievodkyňa.

Návšteva múzea sa začína letom na vesmírnu stanicu do roku 2071. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Zážitok sa začína vo futuristickom výťahu, ktorý sa premení na kozmickú kapsulu Falcon. Tá vynesie až na orbitálnu vesmírnu stanicu Hope, 600 kilometrov nad zemou. Štart rakety je naozaj realistický a let vesmírom môžeš sledovať z viacerých „okien“. Po krátkej chvíli úspešne dorazíš na vesmírnu stanicu v roku 2071, kde môžeš preskúmať prototypy futuristických technológií. Výstava je naozaj úchvatná a realistická.

V múzeu zažiješ vesmír tak, ako si ho nikdy nevidel. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Najúchvatnejšia časť múzea

Keď ťa kapsula vezme späť na planétu Zem, ocitneš sa v ďalšej časti s názvom „The Heal Institute“, ktorá ponúka projekciu bujného tropického dažďového pralesa. Zobrazuje jeho ekosystém a človeku pomáha uvedomiť si, akú máme voči nemu zodpovednosť.

Asi najúchvatnejšou časťou celého múzea je obrovský fiktívny DNA trezor s genetickými kódmi viac ako 2 400 rastlinných a živočíšnych druhov. Táto žiarivá miestnosť, pripomínajúca klubový tanečný parket, predstavuje katalóg svetovej biodiverzity a upozorňuje na to, koľkým druhom hrozí vyhynutie.

Úžasná zbierka druhov obsahuje miniatúry živočíchov alebo rastlín. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

V každej z nádob si môžeš dokonca všimnúť miniatúru daného živočícha alebo rastliny. Spoločnosť ti okrem toho robia zvukové nahrávky zo skutočného amazonského pralesa. Na nórskom arktickom súostroví Svalbard nájdeme už dnes najrozmanitejšiu zbierku semien potravinárskych plodín na svete, ktorá má kapacitu 2,5 miliardy semien. Ak by nastala globálna katastrofa, tento trezor by mohol byť našou poslednou záchranou.