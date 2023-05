Brad Pitt si zajazdí v skutočnej formule F1. S režisérom Top Gun: Maverick nakrúca šialený pretekársky film

Slávny filmový producent Jerry Bruckheimer (Piráti z Karibiku, Top Gun) sa spoločne s režisérom Josephom Kosinským (Oblivion, Top Gun: Maverick) zúčastnil na samite s názvom F1 Accelerate v Miami. Tvorcovia zatiaľ nepomenovanej športovej snímky z prostredia pretekov F1 tam prezradili, že Brad Pitt bude skutočne jazdiť vo vozidle formula 1. Podľa všetkého však nebude jazdiť na trati s ostatnými jazdcami.

Portál Variety zase píše, že Pitt bude v skutočnosti jazdiť na upravenom vozidle zo série F2, čiže na vozidle s menším výkonom. Podrobné špecifikácie tvorcovia prezradia až neskôr.

Jedným z producentov je aj 7-násobný majster F1 Lewis Hamilton. S jeho konzultáciou a vlastnými ambíciami chcú dosiahnuť to, že nakrútia najautentickejší a najlepší pretekársky film vôbec.

Režisér Kosinski bude s Pittom film nakrúcať aj na slávnom okruhu Silverstone, kde sa konajú preteky British Grand Prix. Na filme pracuje rovnaký štáb ako na Top Gun: Maverick a svoje skúsenosti s výstavbou a využitím kamier využijú aj pri tomto filme, kde potrebujú miniatúrne 6K kamery, ktoré budú vedieť umiestniť do kokpitov formúl.

What an honour to host the final panel of the day at #F1Accelerate with movie royalty Jerry Bruckheimer and Joseph Kosinski. Their F1 movie sounds incredible. They’re creating an 11th team and filming on track and on event from Silverstone to the end of the year. pic.twitter.com/fPAn2rJVoS