V potravinách pred nami platil vysmiaty ruský vojak, za obed s pivom sme dali 4 €. Toto je 10 zaujímavostí o Arménsku a Gruzínsku

Navštívili sme Arménsko a Gruzínsko. Sú to krajiny, ktoré ukrývajú oveľa viac zaujímavostí, ako by bežný človek mohol čakať.

Gruzínsko ani Arménsko nepatria medzi najpopulárnejšie turistické destinácie, ktoré by Slováci vyhľadávali, no v dnešnej dobe sa do obidvoch týchto krajín vieš dopraviť rýchlo a lacno vďaka nízkonákladovým spojeniam z Viedne.



Tento zaujímavý región však ukrýva obrovské množstvo histórie, najstaršie vinárstva sveta, pozostatky sovietskej architektúry aj mentality, ale najmä vynikajúce jedlo a extrémne milých ľudí. V Arménsku tiež bez problémov môžeš naraziť na vojaka ruskej armády v obyčajných potravinách, keď si kupuješ pivo.

Sovietska lanovka ponad rieku v gruzínskom meste Kutaisi. Jedna cesta ťa vyjde na menej ako 20 centov. Zdroj: Adam Novosad/Refresher

1. Brandy, ktoré Sovieti tajne vozili Churchillovi

Arménsko a Gruzínsko sa odjakživa sporia o to, kde vznikla tradícia výroby vína. Tieto regióny patria medzi najstaršie obývané oblasti sveta, a tak niet pochýb o tom, že vinárstvo vzniklo práve tu. V Gruzínsku treba ochutnať hlavne víno s označením kvevri, ktoré sa vyrába tradičnou metódou v hlinených nádobách.

Zatiaľ čo Gruzínci z vína za posledné desaťročia spravili svoj národný poklad, Arménci zaostali a sústredili sa prevažne na svoje slávne brandy Ararat, lenže archeologické nálezy v jaskynnom komplexe Areni-1 pred pár rokmi potvrdili, že najstaršie vinárstvo sveta vzniklo práve na ich území.

Na návšteve Jerevanu mimochodom odporúčame prehliadku miestnej fabriky na výrobu brandy spolu s ochutnávkou. V meste sú dve hlavné fabriky, novšia Yerevan Brandy Factory, kde sa dnes vyrába známe brandy Ararat, a Noy Factory, kde sa toto brandy vyrábalo dlhé desaťročia.

Brandy Ararat si zamiloval napríklad britský premiér Winston Churchill, ktorý ho prvýkrát ochutnal na konferencii na Jalte v roku 1945 krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Aj keď Ararat nebol na Západe dostupný, Stalin Churchillovi ročne posielal 400 fliaš tohto prémiového alkoholu.

My sme si na základe odporúčania miestnych vybrali Noy Factory s bohatšou históriou. Pre rezerváciu prehliadky stačí zavolať, za 12 eur ťa povodia po fabrike a ochutnáš zberateľské víno, ale najmä 5- a 10-ročnú brandy.

Fabrika na výrobu brandy Noy Factory, kde má vlastnú sud s brandy uskladnený napríklad bieloruský diktátor Alexandr Lukašenko. Zdroj: Adam Novosad/Refresher

2. Na Kaukaze musia kamióny zdolať výšku 2 379 metrov

Najvyšší vrch Kaukazu – Elbrus, ktorý leží neďaleko gruzínskych hraníc má 5 642 metrov. Len samotné Gruzínsko má hneď štyri vrchy vyššie ako Mont Blanc, čo svedčí o tom, že ak ťa fascinujú hory, na severe Gruzínska si na správnej adrese.

Kaukaz nás priťahoval od začiatku, a tak sme sa rozhodli navštíviť horské mestečko Gudauri, ktoré pred pár rokmi poznal iba máloktorý Slovák, no dnes tam pravidelne chodia zájazdy slovenských lyžiarov vďaka miestnemu lyžiarskemu stredisku. Lacné skipassy a zjazdovky začínajúce vo výške 3 000 metrov sú veľkým lákadlom.

My sme sa koncom apríla síce nelyžovali, no zaujímala nás Georgian Military Road. Táto horská cesta má 212 kilometrov a vedie z Tbilisi cez horské prechody vo výške 2 300 metrov až do ruského mesta Vladikavkaz. V najvyššom bode cez Jvari Pass dosahuje 2 379 metrov.

Táto cesta je momentálne jedinou cestou medzi Ruskom a Gruzínskom (mimo okupovaných území), a tak ňou denne prejdú tisícky všemožných kamiónov. Nájdeš na nej aj významný pamätník Rusko-Gruzínskeho priateľstva z roku 1983 s krásnymi mozaikami, ktorý však dnes žiadne priateľstvo nereprezentuje, pretože Rusi v roku 2008 rozpútali vojnu s Gruzínskom a dodnes okupujú dva miestne regióny.

Pamätník rusko-gruzínskeho priateľstva z roku 1983, ktorý nájdeš vo výške 2 000 metrov uprostred Kaukazu. Dnes už tieto krajiny nemajú až taký priateľský vzťah. Zdroj: Adam Novosad/Refresher

3. Miesto, kde ťa pustia do Stalinovho rodného domu

Malému mestečku Gori na ceste medzi Tbilisi a Kutaisi dominuje Stalinovo múzeum. Sovietsky diktátor sa narodil v Gruzínsku práve v meste Gori, a tak tam Sovieti vybudovali veľké múzeum. Pred budovou múzea dokonca nájdeš originálny dom, v ktorom sa Stalin narodil, zatiaľ čo na druhej strane areálu stojí Stalinov osobný železničný vagón.

Vstupné do múzea ťa vyjde na 5,5 eura, pričom prehliadka so sprievodcom je v cene. Stalinovmu múzeu mnoho ľudí vyčíta, že sovietskeho diktátora vykresľuje iba v pozitívnom svetle a obsahuje príliš málo informácií o tom, koľko ľudí nechal zavraždiť či vyhladovať na smrť.

Ani naša sprievodkyňa o Stalinovej temnej stránke nechcela veľmi rozprávať, keď sa jej niekto zo skupiny začal vypytovať na vraždy diktátorových najbližších spolupracovníkov. „Zomrelo kvôli nemu naozaj veľa ľudí,“ skonštatovala so slovami, že presné detaily z histórie dnes nepoznáme.

Samotné múzeum je napriek tomu fascinujúce. Nájdeš v ňom originálnu Stalinovu pracovňu, jeho prvý cestovný kufor, autentickú červenú hviezdu, ktorú vždy nosil na uniforme, ale aj jeho posmrtnú masku.

Nás pri odchode z múzea zaskočil ešte miestny dôchodca, ktorý pri múzeu predával suveníry. Keď sme si od neho kupovali magnetku, zrazu z vrecka vytiahol pamätné mince so Stalinovou či Leninovou podobizňou. To sa dalo čakať, no keď nám do rúk pchal mince s hákovým krížom a Hitlerovou tvárou, radšej sme si vzali magnetku a šli po svojom.

Socha Stalina pred jeho múzeom v gruzínskom mestečku Gori. Zdroj: Adam Novosad/Refresher

4. Keď v potravinách stretneš ruského vojaka s holubicou mieru