Zendaya: Tajne chodila s hercom z Euphorie, kariéru začínala po boku hviezdy Onlyfansu a mohla byť basketbalistkou

Je sebavedom├í, prirodzene kr├ísna aj vtipn├í. ┼Żeny t├║┼żia by┼ą ako ona, mu┼żi by zase chceli by┼ą na mieste jej partnera Toma Hollanda.

Napriek tomu, ┼że m├í iba 27 rokov, si raketovou r├Żchlos┼ąou podmanila cel├║ zemegu─żu.┬áVysok├í mulatka Zendaya Maree Stoermer Coleman, zn├íma skr├ítka ako Zendaya,┬ápatr├ş medzi najv├Ą─Ź┼íie hviezdy svojej gener├ície.

Dobila nielen svet filmu, hudby, ale aj m├│dy. Na Instagrame ju dnes sleduje takmer 185 mili├│nov ─żud├ş, ┼żiari na ─Źerven├Żch kobercoch, zbiera jedno ocenenie za druh├Żm a predv├ídza dychber├║ce v├Żkony v┬ápopul├írnych blockbusteroch aj artov├Żch klenotoch pre n├íro─Źn├Żch. Je doslova fenom├ęnom.┬á

Moment├ílne ju m├┤┼że┼í vidie┼ą v druhej ─Źasti o─Źak├ívan├ęho epick├ęho sci-f├ş─Źka Duna┬áod geni├ílneho vizion├íra┬áDenisa Villeneuvea a o mesiac sa predstav├ş ako talentovan├í a pref├şkan├í tenistka v ┼íportovej dr├íme┬áChallengers, ktor├║ re┼ż├şroval Talian┬áLuca Guadagnino.

Aj preto┬ásme pre teba pripravili nieko─żko zauj├şmavost├ş, ktor├ę si o tejto ┼íarmantnej Ameri─Źanke pravdepodobne nevedel. Podobn├ę typy ─Źl├ínkov ti prin├í┼íame v pravideln├Żch intervaloch. Ak ich chce┼í e┼íte viac, pridaj sa do klubu Refresher + a ─Ź├ştaj bez obmedzen├ş v┼íetok obsah na na┼íom webe.┬á

Dvakr├ít prep├şsala hist├│riu

─îi m├í┼í 15 rokov alebo 40, ur─Źite si u┼ż po─Źul o skvelom seri├íli Euphoria z produkcie HBO, ktor├Ż spravil o┼íia─ż u t├şned┼żerov ako m├íloktor├Ż in├Ż.┬áSam Levinson nap├şsal aj zre┼ż├şroval t├║to absol├║tne v├Żsti┼żn├║ a drsn├║ v├Żpove─Ć o s├║─Źasnej dobe, pri─Źom do hlavnej role obsadil pr├íve Zendayu. V├┤bec jej to v┼íak neu─żah─Źil. Stv├írnila toti┼ż drogovo z├ívisl├║ rebelku Rue, ktor├í sa bl├íznivo zamiluje do rovnako komplikovanej a psychicky labilnej Jules.┬á

Napriek n├íro─Źnej v├Żzve americk├í here─Źka uk├ízala naplno svoj talent a strhla na seba v┼íetku pozornos┼ą fantastick├Żm v├Żkonom.┬áNikoho preto neprekvapilo, ke─Ć v roku 2020 vyhrala cenu Emmy za najlep┼íiu here─Źku v hlavnej ├║lohe v r├ímci dramatick├Żch seri├ílov.

Rovnak├║ so┼íku jej udelili aj o dva roky nesk├┤r, v─Ćaka ─Źomu sa stala najmlad┼íou dvojn├ísobnou dr┼żite─żkou Emmy a taktie┼ż prvou Afroameri─Źankou s t├Żmito dvoma cenami. Kr├ítko na to za hereck├Ż koncert v Euphorii z├şskala aj Zlat├Ż gl├│bus. Predpoklad├íme, ┼że po dr├íme Challengers bude a┼ípirova┼ą aj na najcennej┼í├ş Oscar.┬á

Hunter Schafer a Zendaya v seriáli Euphoria. Zdroj: HBO

Kari├ęru za─Ź├şnala s hviezdou Onlyfansu

Zendaya za─Źala s hereckou kari├ęrou u┼ż ako 14-ro─Źn├í. Debutovala na obrazovk├ích Disney Channelu v rodinnom komedi├ílnom seri├íli Shake It Up!. Zahrala si mlad├║ tane─Źn├ş─Źku Rocky. Jej najlep┼íiu kamar├ítku┬áCeCe stv├írnila Bella Thorne.┬á