Vedci objavili 19-tisíc nových sopiek. Na akých miestach ich nájdeš?

Tím vedcov použil radarové družice na zmapovanie morského dna. Našiel tam 19-tisíc hôr sopečného pôvodu, o ktorých sa vôbec nevedelo, že existujú.

Vedci zo Scrippsovho oceánografického ústavu, z Čungnamskej národnej univerzity a z Havajskej univerzity sa rozhodli preskúmať dno oceánu pomocou radarových družíc.

V článku, ktorý publikovali v časopise Earth and Space Science, opisujú, prečo je pre ľudstvo dôležité vedieť, čo sa nachádza na dne oceánu.

More predstavuje veľký zdroj minerálov a nerastných surovín, ktoré ľudia ťažia. Presná mapa dna oceánov by zaručila presnejšiu a lacnejšiu ťažbu týchto surovín. Navyše sa už v minulosti dvakrát stalo, že americká ponorka narazila do jednej z hôr, čo môže ohroziť životy posádky. Informuje o tom Phys.org.

Dno oceánu je podobne rozmanité ako suchozemská pevnina. Nachádzajú sa v nej hory, kaňony aj púšte. Jediným rozdielom je však to, že ľudstvu je známa iba štvrtina celého morského dna. Čo tvorí zvyšok, nikto nevie. Podobne ako nie je jasné, koľko hôr sopečného pôvodu sa na dne nachádza.

Hory, ktoré našiel vedecký tím, sú buď aktívne, alebo vyhasnuté sopky. Ich objavy pomôžu geológom lepšie zmapovať tektonické dosky, geomagnetické pole planéty a pochopiť vplyv hôr na hlbokomorské prúdenie, uvádza Česká televízia.