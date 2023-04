Nový Polestar 4 je najvýkonnejší model značky, viac ako výkonom však zaujme absenciou zadného okna

Čisto elektrická automobilka rozširuje svoje portfólio o štýlový crossover.

Značka Polestar rozširuje svoje portfólio o štýlový crossover s číslom 4. V skutočnosti sa však veľkostne radí niekde medzi doterajšie modely 2 a 3, na ktoré nadväzuje aj z vizuálnej stránky. Ako predloha poslúžil koncept Precept z roku 2020, čoho dôkazom je najmä netypicky riešená zadná časť – vzadu totiž absentuje okno. Miesto neho evidujeme len lakovanú časť karosérie, ktorá nadväzuje na čiernu strechu s fotochromatickým sklom.

Ako asi tušíš, zadné konvenčné okno nahrádza kamera integrovaná v plutvičke na streche, ktorej obraz je zobrazený priamo v strednom spätnom zrkadle v interiéri. To disponuje funkciou prepínania, takže je možné voliť medzi obrazom z kamery a odrazom z klasického zrkadla, vďaka ktorému vidí vodič posádku vzadu. Toto riešenie má zaručiť, že najmä v noci vidí vodič oveľa viac než z klasického zrkadla.

Predná časť má rozdelené svetlá s digitálnou technológiou (1,3 milióna mikrozrkadiel), nechýbajú ani zapustené kľučky a veľké kolesá. Interiér ide ruka v ruke s návrhom exteriéru, nechýba preto horizontálne orientovaná palubná doska v minimalistickom štýle. Jej centrom je voľne stojaci obrovský displej s moderným multimediálnym prostredím postaveným na Androide. Ďalší, o čosi menší displej sa nachádza za volantom, kde supluje funkciu analógových budíkov.

Polestar 4 bude najvýkonnejší model značky. V základnom vyhotovení s výhradne zadným pohonom disponuje výkonom 200 kW/272 koní. Dojazd tejto verzie má atakovať hranicu 600 kilometrov. Silnejšia verzia však počíta s elektromotorom aj na prednej náprave, pričom kombinovaný výkonom je až 400 kW/544 koní a 686 Nm. Stovku by tento variant mal zvládnuť len za 3,8 sekundy, pričom WLTP dojazd je 560 kilometrov. K spusteniu predaja by malo dôjsť na rozhraní rokov, základná cena by mala byť na úrovni 60-tisíc €.