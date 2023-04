Zendaya hviezdi vo svojej prvej kampani pre Louis Vuitton. Nepotrebuje photoshop, odkazujú značke fanúšikovia

„Valentino opustil konverzáciu,“ vtipkuje fanúšik na Instagrame.

Mladá herečka úspešného seriálu Euphoria hviezdi v kampani značky Louis Vuitton prvýkrát. Stala sa tvárou kabeliek z kolekcie LV Capucines. Kampaň na juhu Francúzska zachytilo duo módnych fotografov Mert Alas a Marcus Piggott. Zendaya pózuje v modernej vile od architektky Eileen Gray so žiarivou modrou oblohou a oceánom v pozadí. Na záberoch strieda modrú, bielu a čiernu kabelku Capucines. Hlavnú rolu stylistu získal jej dlhoročný kamarát Law Roach. Tým sa vysvetlili aj špekulácie, ktoré o ich rozpadajúcom priateľstve kolovali.

„Zendaya na fotografiách pózuje s nádychom Azúrového pobrežia. V sérii silných záberov nechýbajú modely kabeliek Capucines vrátane miniverzie Capucines BB. Je to jej prvá kampaň pre LV, pózuje na terase, balkóne aj na streche. Celú kampaň dopĺňa svojím zmyselným pôvabom,“ približuje kampaň LV na svojej oficiálnej stránke.

LV zverejnil na Instagrame aj krátke video, kde 28-ročná herečka tancuje a pobehuje po modernej vile v čiernych šatách so zlatými aplikáciami. Popritom strieda rôzne verzie kabelky.

Herečka bola dlho tvárou talianskej značky Valentino, kde ukázala, že úlohu modelky by zvládla rovnako dobre ako herectvo. Fanúšikovia sú z najnovšej spolupráce s LV nadšení, no mnohí si myslia, že jej až príliš vyretušovali tvár. „Ona nepotrebuje retuš. Prečo ste to dievča tak upravili? Zendaya je taká nádherná, prečo ste ju, preboha, takto vyretušovali, už ju ani nespoznávam,“ objavili sa postrehy ľudí v instagramových komentároch.