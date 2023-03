Celebritný stylista Law Roach obliekal celý Hollywood, teraz záhadne končí a fanúšikovia obviňujú Zendayu

„Politika, faloš a klamstvá vyhrali, odchádzam,“ oznámil na svojom Instagrame. Law Roach patrí medzi najlepších amerických stylistov.

Law Roach, americký stylista celebrít, dramaticky odchádza z módneho sveta. Na Instagrame oznámil, že vo svojich 44 rokoch opúšťa módny biznis a plánuje ísť do dôchodku. Za jeho rozhodnutím je množstvo špekulácií. Celebrity, ktoré obliekal, poriadne prekvapil. „Law, nedovolím ti to! Nemôžeme prestať, tvrdo sme pracovali,“ píše pod jeho príspevkom supermodelka Naomi Campbell. „Duševné zdravie je na prvom mieste,“ podporuje ho herečka Nene Leakes.

Zdroj: Instagram @luxurylaw

„Môj pohár je prázdny. Všetkým, ktorí ma počas mojej kariéry podporovali, ďakujem. Každého, kto mi dovolil siahnuť na váš imidž, si neskutočne vážim. Tento biznis však nie je len o oblečení, ak by bol, zostal by som do konca svojho života. Bohužiaľ, nie je to tak. Politika, faloš a klamstvá vyhrali a dostali ma, vyhrali ste... odchádzam,“ šokoval fanúšikov na svojom instagramovom profile.

Medzi jeho najslávnejšie klientky patria Ariana Grande, Celine Dion, Naomi Campbell, Lindsay Lohan aj Demi Lovato. Najviac sa však preslávil prácou a kamarátstvom s herečkou Zendayou. V roku 2021 ho dokonca magazín Hollywood Reporter umiestnil do rebríčka najlepších amerických stylistov. Týmto sa zapísal do histórie, pretože v zozname bol nominovaný ako vôbec prvý afroamerický stylista.

Jeho odchod spustil vlnu diskusií a konšpiračných teórií. Mnohí si myslia, že dôvodom mal byť vraj nový kontrakt, ktorý podpísala Zendaya so značkou Louis Vuitton. Mladá herečka by tak musela vymeniť stylistu. „Presne som to tušila!!! Dúfam, že s údajne novou zmluvou s LV si Zendaya nájde stylistu, ktorý rozumie jej osobe a dokáže pre ňu nájsť ikonické archívne kúsky, ako to robil Law,“ komentuje fanúšička. Na sociálnych sieťach sa v tejto súvislosti objavilo aj video, ktoré zachytáva situáciu na fashion weeku, kde vedľa herečky nebolo pre stylistu voľné miesto. Aj to je však len jedna z konšpiračných teórií, Roach totiž svoje miesto v prvom rade mal, len nie vedľa Zendaye.

I hope it’s not because of this situation 😭 pic.twitter.com/fuxavD23oi — Madboy ⁶𓅓 (@takecarehours) March 14, 2023

Objavil ho Kanye West

Predtým ako sa Roach presťahoval do LA a dostal sa do sveta hollywoodskeho stylingu, pracoval vo svojom butiku Delicious Vintage v Chicagu. Jedného dňa obchod navštívil Kanye West, čím pritiahol do butiku paparazzov. Odvtedy sa mu začali ozývať ľudia aj stylisti zo všetkých kútov sveta.

„Začali nám do obchodu volať, či máme toto alebo toto. Chceli fotky nášho tovaru. Neskôr chceli odo mňa ľudia aj rady, či sa im oblečenie hodí. Vtedy som si povedal, že presne toto je to, čím chcem byť. Začal som sa sám seba nazývať stylistom, všade som sa predstavoval ako stylista,“ prezradil v rozhovore pre Insider.

Neskôr sa presťahoval do Los Angeles, čo mu otvorilo brány do sveta showbiznisu. Jeho nádherné „looky“ dnes skrášľujú červené koberce všetkých významných udalostí. Law Roach pôsobil aj ako porotca v módnej show America’s Next Top Model, v ktorej účinkoval od roku 2020. „Nikdy som nebol u nikoho na stáži, nikomu som nepomáhal. To však neznamená, že ľudia ako ja, černosi či deti z chudobných štvrtí bez kontaktov, to nikdy bez toho nedokážu,“ hovorí pre Harper Bazaar.

Zdroj: Instagram @luxurylaw

Nerozlučné duo so Zendayou

Počas jeho kariéry sa preslávil hlavne ako stylista, mentor či kamarát hviezdy seriálu Euphoria. Spoznali sa krátko potom, čo sa Roach presťahoval do LA. Vtedy mala Zendaya len 14 rokov. Dnes je herečka často označovaná ako módna ikona a nepochybne k tomu veľkou mierou prispel práve on. Po niekoľkých rokoch priateľstva s Disney hviezdou sa Law stal dokonca spoluriaditeľom a kreatívnym tvorcom jej značky topánok Daya.

V rozhovore pre Harper's Bazaar priznal, že ak by sa nestretol so Zendayou, neexistoval by žiadny módny stylista Law Roach. Herečka mu venovala ďakovné slová v rozhovore pre Style Caster. Tvrdí, že sa spoznali čistou náhodou cez jej tetu. V tom čase sa chystala mladá hviezdička na premiéru filmu o Justinovi Bieberovi. Nemala si čo obliecť a on jej ako stylista navrhol pomoc. „Ak by som mala definovať svoj štýl, som nebojácna. Ale nie vždy to tak bolo. Stalo sa to až vtedy, keď vstúpil do môjho života Law. On ma inšpiroval k tomu, aby som si skúšala nové a odvážne veci,“ približuje Zendaya.

To, či za jeho odchodom z módneho sveta môže jej nová zmluva s francúzskou značkou, sú len dohady fanúšikov na sociálnych sieťach. Status stylistu stále zostáva zahalený rúškom tajomstva. Fanúšikovia si na Zendayu neodpustili vtipné komentáre.

Zendaya at this year’s met gala…someone hold my hand 💔 pic.twitter.com/vWmG6j33G4 — Nicolas is happy (@niggaolas) March 14, 2023

Jeho stylingy si môžeš pozrieť v galérii: