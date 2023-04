Populárna športová udalosť sa vracia do Bratislavy. Oktagon 42 prinesie titulový zápas medzi Keitom a Tichotom

Oktagonu MMA sa dočkáš už tento týždeň 29. apríla.

Jedna z najúspešnejších športových organizácií sa vracia do hlavného mesta Slovenska. Udalosti Oktagon 42 sa dočkáš už tento týždeň 29. apríla v Bratislave a prinesie dosť zaujímavý fight-card. Hlavným programom bude titulový zápas šampióna ľahkej váhy Losena Keitu, ktorý si to rozdá o dočasný titul perovej váhy s českým princom MMA Jakubom Tichotom. Tichot nahradil šampióna divízie Matého Sanikidzeho, ktorý pre zranenie nemohol nastúpiť.

Jakub Tichota je pripravený si to rozdať v zápase proti Losenovi Keitovi. Zdroj: OKTAGON MMA

„Som ready, aby som bol v top forme 29. 4., a zoberiem si ten titul. Dá sa povedať, že s tým, že môžem nastúpiť do tohto súboja, som jemne počítal, aj keď som veril, že zápas Sanikidze vs Keita bude. Priznám sa, že budem hľadať cestičky k finišu a som zároveň pripravený na 5 x 5 minút. Určite to budem chcieť ukončiť,“ konštatoval sebavedomo zápasník z Prahy, ktorý pred spomínanou prehrou so Sanikidzem ťahal šnúru piatich víťazstiev zaradom. Všetky svoje zápasy absolvoval v Oktagon MMA a tri z nich ukončil pred limitom.

„Featherweight mi sedí. Ak by sa mi podarilo vyhrať nad Keitom a ukončil by som jeho hype, bolo by to určite dosť veľké aj na to, aby sme si to znovu rozdali s Matém,“ dokončil talentovaný 22-ročný zápasník.

Slovenskí fanúšikovia môžu očakávať súboj divokého knokautera Vlasta Čepa, ktorého preverí nevyspytateľný Moldavec Ion Taburceanu. Na rozdiel od reprezentanta Spartakus Fight Gym Trnava dvakrát zvíťazil v druhom kole, zatiaľ čo Čepo porazil všetkých svojich súperov už v úvodnom kole.

„V Bratislave som už zápasil a vtedy som nebol taký známy. Napriek tomu mi ľudia pripravili perfektnú atmosféru, takže aj preto sa na zápas tu veľmi teším,“ prezradil Vlasto Čepo, ktorý sa na tento duel pripravoval v Thajsku a ako vždy aj v rodnom Srbsku.

V česko-slovenských derby nastane súboj medzi víťazom tretej série Oktagon Výzvy Karolom „Bomby“ Ryšavým a Matoušom Kohoutom. Ryšavý sa vracia do klietky po nepríjemnom zranení, ktoré utrpel v súboji proti Vladovi Lengálovi. Teraz ho bude čakať rovnako český súper, ktorý naposledy zvíťazil na body nad „Kráľom severu“ Jánom Malachom.

V klietke na turnaji Oktagon 42 svoje schopnosti predvedie aj jeden z najtalentovanejších slovenských borcov Roman Paulus, ktorého preverí nováčik Niko Samsonidse. Niko ukončil až siedmich súperov v prvom kole a v jedinom prípade si víťazstvo pripísal po začiatku druhého.

V zápasoch sa okrem zahraničných hviezd ukážu aj naši bojovníci. Zdroj: OKTAGON MMA

V neposlednom rade Slovákov a najmä Bratislavčanov potešil aj oznámený duel Mareka Bartla, ktorý je pripravený predviesť tradičný atraktívny výkon proti víťazovi nemeckej Výzvy Selimovi Topuzovi.

„Priznám sa, že som si tento zápas v Bratislave vypýtal. Pôvodne sa mal konať inde, som rád, že sa to podarilo dohodnúť tak, aby som sa predstavil v meste, v ktorom žijem a trénujem,“ vyjadril sa Bartl.

Na programe nechýba ani Katharina Dalisda, ktorá porazila Moniku Chochlíkovú. Okrem spomínaných zápasov sa môžeš tešiť aj na odvetu súboja Magnor vs Kotalík a zo známejších domácich mien nechýba ani Václav Holota či Jakub Dohnal. Free Prelims fight obstará v tomto prípade premožiteľ Selima Topuza Angličan James Lewis s Rakúšanom Dominicom Schoberom.