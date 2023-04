Charlie Sheen pracuje s tvorcom Dva a pol chlapa na novom komediálnom seriáli

Spory so showrunnerom Dva a pol chlapa boli príčinou, pre ktorú herca po ôsmich sériách vyrazili.

Charlie Sheen a showrunner Chuck Lore, ktorý stál za šou Dva a pol chlapa, spolupracujú na komediálnom seriáli How to Be a Bookie. Podľa portálu Deadline bude Sheen hrať jednu z vedľajších postáv a hlavnú rolu bývalého bookmakera stvárni Sebastian Maniscalco.

Chuck Lorre a Charlie Sheen spolu robili na ôsmich sériách populárneho Dva a pol chlapa, po ktorých tvorcovia hlavného hrdinu Charlieho Harpera hraného Sheenom odpísali. Dôvodom boli dlhé súdne spory medzi hercom a showrunnerom.

Charlieho Sheena v seriáli nahradil Ashton Kutcher, no seriál už podľa divákov a kritikov nikdy nedosiahol pôvodnú kvalitu. Pripravovaný seriál How to Be a Bookie budú vysielať na streamovacej platforme Max. Okrem Sheena a Maniscalca si v ňom zahrajú herci ako Omar J. Dorsey, Jorge Garcia, Andrea Anders, Vanessa Ferlito či Maxim Swinton. Premiéra nie je zatiaľ určená.