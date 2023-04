RECENZIA: Renfield

Renfield je sklamanie, ktoré nezachráni ani Nicolas Cage.

Nicolas Cage hrá vo filme Renfield Draculu a Nicholas Hoult (X-Men, Mad Max) zase jeho sluhu Renfielda. Renfield sa po takmer 100 rokoch nosenia obetí pre Draculu rozhodne, že toho už má po krk a je načase postaviť sa svojmu majstrovi. Uvedomí si to pri terapeutických sedeniach pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v toxických vzťahoch.

Dracula začne po Renfieldovej zrade vyvádzať

Odporovať Draculovi sa však nevypláca. Renfieldova zrada spôsobí, že Dracula spojí sily s miestnou mafiánskou rodinou a pokúsi sa ovládnuť svet. Renfield ho chce zastaviť, v čom mu pomáha miestna policajtka Rebecca. Hrá ju Nora Lum Awkwafina, ktorú sme videli v marvelovke Shang-Chi. Scenár filmu sa jej príbehu venuje až neprimerane dlho. Zisťujeme, že má nevyriešené problémy s mŕtvym otcom, napätý vzťah so sestrou a trápi ju aj stav skorumpovanej polície.

Zdroj: Universal Pictures

Sú to presne tie veci, ktoré nikto nechce vo filme o Draculovi a jeho sluhovi vidieť. Nielenže tu vôbec nefungujú a pôsobia ako z iného filmu (či už z hľadiska réžie, alebo celkového vyznenia tém), nie je to navyše ani vtipné či zaujímavé. Herečka sa síce snaží, ale nemá s čím pracovať, keďže scenáristi neodviedli veľmi dobrú prácu.

Jej postava je nevýrazná a v celom filme nepredvedie nič, čím by ťa mala zaujať. Občas bude pri jej dialógoch divák krútiť hlavou. Renfieldovi napríklad povie, že nemusí pykať za svoje hriechy. To, že zabil stovky nevinných ľudí, je už asi v poriadku, keďže sa po 80 rokoch vraždenia zmenil a chce byť dobrým človekom.

Nezaujímavé vedľajšie príbehové línie a klišéovité postavy

Tvorcovia nedotiahli zaujímavé témy do konca. Nevenujú sa dostatočne ani vzdorovaniu ľuďom, ktorí využívajú nízke sebavedomie ostatných v toxických vzťahoch, a počas 90-minútovej stopáže nedokázali ospravedlniť ani prítomnosť mafiánskej rodiny. Ich vodcov (matku a syna) hrajú Shohreh Aghdashloo a Ben Schwartz a obaja podávajú podpriemerný herecký výkon plný klišéovitých prejavov. Ich postavy pôsobia skôr ako karikatúry než tí, ktorých majú stvárniť.

Ak to bol úmysel s tým, že to malo byť vtipné, vôbec sa to nepodarilo. V prípade Bena Schwartza za to môže aj fakt, že v tomto filme hral rovnakú postavu, akú sme v jeho prípade videli už viackrát, napríklad v seriáli Afterparty.

Zdroj: Universal Pictures

Pokojne to však pusť z hlavy. Všetky dejové línie okolo mafiánskej rodiny, skorumpovanej polície a Rebeccy sú zbytočné a vo filme existujú asi len preto, aby Renfield a Dracula mohli zabíjať nejaké bezmenné postavy a trhať im končatiny v akčných scénach.

Poteší dobrá akcia a skvelý Nicolas Cage

Akčné scény sa podarili, aj keď im chýba nápadité spracovanie. V Renfieldovi nenájdeš nič, čo by si už z hľadiska akcie nevidel niekde inde. Prekvapivo to tu však funguje a ide o príjemné osvieženie pomedzi ostatné dramatické prvky a dialógy. Vidieť Renfielda či Draculu zabíjať naozaj efektným spôsobom všetko, čo sa pohne, príjemne spestrí kinozážitok, ale zďaleka to nestačí.

Najlepšou časťou filmu je Nicolas Cage, ktorý si rolu netradičného Draculu poriadne užíva. Postavu vôbec nestvárnil v štýle čiernej komédie. Občas pôsobí humorne, ale väčšinou ide o vážnu rolu s niekoľkými podarenými scénami, z ktorých cítiť, že ak by šlo o horor, Cage by divákovi dokázal nahnať husiu kožu. Ani skvelý Cage však film nedokáže zachrániť.

Zdroj: Universal Pictures

Režisér Chris McKay vo svojich projektoch Lego Batman aj Robot Chicken dokázal, že vie pracovať s humorom, no v Renfieldovi sa mu to darí len zriedkavo. Nepodarilo sa mu využiť ani potenciál vzťahu Renfielda s Cageom, ktorý bol stokrát zaujímavejší než idiotskí mafiáni či nezáživní policajti. Dôkazom je scéna v Renfieldovom byte, ktorá ponúka náhľad na film, aký sme mohli dostať a v aký asi všetci diváci dúfali.

V Renfieldovi sa bijú viaceré prístupy a režijné štýly. Film je sklamaním zo všetkých stránok okrem funkčnej réžie akčných scén a Nicolasa Cagea. Na komédiu je humor až príliš mdlý a spracovanie serióznych tém zaostáva za očakávaním z hľadiska scenára, ale aj hereckých prejavov.

Renfield rozhodne nie je zlý film, ale nie je ničím, v čo diváci dúfali. Našťastie trvá len 90 minút, takže sa nestihneš začať nudiť a akčné scény v tandeme s Nicolasom Cageom tomu dávajú aspoň akú-takú tvár. Hodnotenie päť a pol bodu z desiatich je tak odrazom nevyužitého potenciálu.

Réžia: Chris McKay

Scenár: Ryan Ridley

Žáner: komédia

Dĺžka: 93 minút

Herci: Nicolas Cage, Nicholas Hoult, Awkwafina

Kde si film môžeš pozrieť: kino