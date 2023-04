Lewis Capaldi priznal, že bude musieť úplne skončiť s hudbou. Zhoršuje mu to prejavy Tourettovho syndrómu

Speváka čoskoro uvidíš v emotívnom hudobnom dokumente.

Podľa LADBible škótsky spevák a skladateľ Lewis Capaldi pripustil, že sa bude musieť vzdať svojej hudobnej kariéry, ak sa bude jeho Tourettov syndróm naďalej zhoršovať. Nepríjemná choroba mu spôsobuje nedobrovoľné tiky a vážne ovplyvňuje jeho hudobnú kariéru.



Práve tvorba hudby či tlak z vystupovania pred tisíckami ľudí vraj spevákovi zhoršuje symptómy, a keby nevystupoval, bol by „v pohode“ aj celé mesiace, no momentálne mu to stojí za to. „Ak sa to však dostane do bodu, keď si spôsobím nenapraviteľné škody, skončím,“ povedal Capaldi, ktorý nahral hity ako Someone You Loved či Forget Me.



„Moje tiky sa zhoršujú, keď si sadnem a hrám na klavíri, je to fyzicky naozaj bolestivé,“ zveril sa spevák, pričom dodal, že sa takisto v dôsledku choroby rýchlo zadýcha. Priznal aj ďalšie zdravotné problémy vrátane závratov, záchvatov paniky, pri ktorých má pocit, že sa zblázni, či bronchitídy, po vysadení Sertralinu, lieku predpísaného na úzkosť, a množstvo ďalších stavov.



Capaldi sa viac zdôverí o týchto problémoch v pripravovanom dokumente How I'm Feeling Now. Vyjde už 5. apríla a pozrieť si ho budeš môcť na Netflixe. Snímku zrežíroval a zároveň produkoval Joe Pearlman.