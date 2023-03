Zaujímavosti o najbrutálnejších bežeckých pretekoch sveta: 200 kilometrov Saharou, zákaz GPS aj úspech slovenského mäsiara

Stovky kilometrov bojujú s dehydratáciou, mrznú na Antarktíde a zápasia s kŕčmi, bolesťami aj vracaním. Na konci ich nečaká žiadna finančná odmena, len medaila. Tieto šialené ultramaratóny zvládnu len tí najlepší.

Vzdialenosť, ktorá sa mnohým ľuďom nechce prejsť ani na aute, je pre iných bežecká trasa. Ultramaratónci sú dôkazom toho, že ľudské telo je schopné neuveriteľných vecí, či už zápasí s bolesťami, nevoľnosťou, alebo spaľujúcimi 50-stupňovými horúčavami. Stačí len trocha tréningu a motivácie. Fajn, asi viac než len „trochu“...

Jedným z najprestížnejších ultramaratónskych pretekov na svete je aj 246 kilometrov dlhý Spartathlon, ktorý sa beží od Atén do Sparty. Jeho náročnosť opísal elitný český bežec Daniel Orálek, ktorý ho zabehol za 29 hodín a 26 minút.

„Mám v nohách 160 kilometrov a už dlho vediem. Predo mnou je ešte 86 kilometrov a je mi dosť zle. Na checkpointe si sadám na stoličku. Aj takýto pohyb bolí, sám ho nezvládnem. Dostávam kŕče do chrbta a ostatní mi musia pomôcť,“ píše v knihe Môj dlhý beh.

UTMB Mont-Blanc je najnáročnejší beh v Európe. Behá sa po klzkých skalách a spoločnosť ti robia prekrásne výhľady. Zdroj: Facebook/UTMB Mont-Blanc

„Aj keď je vonku stále horúčava, trasiem sa. Zimnicou aj únavou. Moje drkotajúce zuby musí byť počuť ďaleko v okolí. Nie som schopný sa ani sám najesť. Neudržím téglik a lyžičku. Ruky sa mi trasú ako alkoholikovi, ktorý si ide ráno po vyprošťovák.“

Odporúčané Stredisko Jasná bude cez víkend patriť bláznom a nezabudnuteľnej párty

Zvíťaziť na niektorom z najextrémnejších ultramaratónov sveta je pre ultrabežcov rovnako prestížne ako pre tenistov vyhrať Wimbledon. S tým rozdielom, že namiesto balíka peňazí bežci získavajú len medailu a pozornosť bežeckej komunity. Všetka tá snaha a obeta, ktorú sú pre úspech ochotní podstúpiť, im však stojí za to.

Viac podobného obsahu nájdeš pod témami Šport a Beh. Členovia Refresher+ klubu majú všetky články zadarmo, tak sa nezabudni stať jedným z nich.

Badwater

Tento 217 kilometrov dlhý ultramaratón sa začína vo výške 86 metrov pod hladinou mora v Badwater Basin v kalifornskom púštnom Údolí smrti, najnižšom bode v Spojených štátoch. Počas leta sa považuje za najhorúcejšie miesto na zemi.

Badwater sa koná v polovici júla, keď je počasie najextrémnejšie a teploty sa tu môžu vyšplhať až na 54 °C. Asfalt, po ktorom sa beží, môže byť niekedy rozpálený až na 80 °C a teplo cítiť aj cez tenisky.

Cieľ ultramaratónu sa nachádza v nadmorskej výške 2 550 metrov nad morom pred vstupnou bránou k jednému z najvyšších amerických vrchov Mount Whitney. Tam sa teploty, naopak, pohybujú v mínusových hodnotách. Bežci tak za pomerne krátky čas musia prekonať nielen výškové prevýšenie 4 450 metrov, ale aj extrémne teplotné rozdiely.

Badwater patrí medzi najnáročnejšie maratóny sveta. Bežci bojujú s horúčavami aj nadmorskou výškou. Zdroj: Badwater.com

Aby toho nebolo málo, bežec si musí zaistiť všetko od vody cez občerstvenie až po nocľah. Musí preto prísť s vlastným podporným tímom a vozidlom so všetkým vybavením. Napriek tomu, že je prakticky isté, že bežec bude v takých extrémnych horúčavách dehydrovaný, použitie infúzií znamená automatickú diskvalifikáciu.

Ako opísal Daniel Orálek v knihe, niektoré tímy si so sebou nesú aj vane. „Kedykoľvek to bežec potrebuje, pomocníci ju napustia vodou a ľadom a kúpeľ sa môže začať. Uprostred púšte však takýto luxus stojí veľké peniaze a nie každý si to môže dovoliť,“ hovorí. On sám si ho dovoliť nemohol, a tak sa na horúčavu pripravoval svojsky – trénoval na steperi v saune vyhriatej na 80 °C.

Celý tento masochistický „špás“, samozrejme, nie je zadarmo. Aby si sa mohol zúčastniť, musíš splniť nielen dlhý rad praktických a výkonnostných požiadaviek, ale aj zaplatiť štartovné vo výške 1 500 dolárov.

Marathon des Sables

Extrémne nebezpečný Marathon des Sables sa beží v okolí marockého mesta Warzazát, priamo uprostred rozpálenej Sahary, kde teploty dosahujú 50 °C. Za svoju 35-ročnú históriu zomreli pri týchto pretekoch traja ľudia. Trasa meria 254 kilometrov, pričom je rozdelená na šesť etáp/dní, pričom denne musíš zabehnúť „len“ od 21 km do 86 km.