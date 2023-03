Video: Vedci vytvorili jedlý „futuristický cheesecake“ pomocou 3D tlačiarne. Pozri sa, ako tento proces prebiehal

Výskumníci hovoria, že museli ochutnať veľa „nepodarkov“, kým sa dopracovali k želanému vzhľadu. Všetky vraj chutili rovnako dobre.

Tím amerických výskumníkov vytvoril pomocou 3D tlačiarne „futuristický cheesecake“, ktorý síce vyzeral trochu nevábne, ale jeho chuť vraj ničím nezaostávala za bežnými zákuskami z kaviarne.

Hlavný autor Jonathan Blutinger, ktorý má vzdelanie v oblasti strojárstva a robotiky, vytvoril dezert spolu so svojím tímom v laboratóriu kreatívnych strojov na Kolumbijskej univerzite v USA. Ich článok Budúcnosť softvérovo riadeného varenia je uverejnený pred pár dňami v časopise npj Science of Food.

Blutinger v rozhovore pre Cosmos Magazine uviedol, že chcel skúsiť vniesť robotiku do oblasti varenia, ktorá je prevažne analógová, aby zistil, čo by sa stalo, keby sme z tohto procesu človeka úplne vyradili a nechali stroj, aby sa o všetko postaral.

Keď sa inžinieri hrajú na cukrárov

Výroba jedného kúska koláča trvá približne 30 minút. Výskumníci začínali tak, že najskôr naprogramovali konkrétny recept, ktorý má 3D tlačiareň napodobniť. Do 3D tlačiarne vložili „tlačové kazety“ naplnené danými ingredienciami, teda arašidovým maslom, jahodovým džemom, nutellou, banánovým pyré, polevou, čerešňovou šťavou a pastou zo sušienok a masla. Následne musel stroj tieto ingrediencie na seba v správnom poradí navrstviť.

Tlačiareň najskôr položila trojuholníkový základ torty zo sušienok, potom pridala vnútornú náplň z arašidového masla, jahodového džemu, nutelly a banánového pyré. Vrchnú vrstvu laserom zapálila ako crème brulee a vrch koláča pokvapkala čerešňovou šťavou a navrstvila naň polevu. Všetky ingrediencie a vrstvy sú podľa autora projektu navrstvené tak úzko na seba, že priniesli úplne nové chuťové vnemy.

Ochutnať „museli“ veľa dezertov

Cheesecake v skutočnosti krémový syr vôbec neobsahuje, a to aj napriek tomu, že by s ním tlačiareň vedela bez problémov pracovať. „Smotanový syr používame bežne a už sme ho mali plné zuby,“ povedal hlavný autor projektu Blutinger.

Koláč vytvorili zo siedmich ingrediencií. Zdroj: Nature/The future of software-controlled cooking

Víťazný kúsok torty vznikol po sérii mnohých neúspechov. Aby výsledok odpovedal predstavám, výskumníci museli neustále meniť štruktúru a poradie ingrediencií. Popritom produkty neustále ochutnávali. „Jedli sme aj tie nepodarené. Na tlači potravín je dobré to, že aj keď nemajú tvar, stále chutia dobre, pretože sú to stále tie isté ingrediencie,“ vraví Blutinger.

Chystajú trojchodové menu

Aby 3D tlač potravín fungovala, ingrediencie musia byť schopné pretekať cez 1,5 mm dýzu a potom stuhnúť na pevné skupenstvo. „Hneď ako začne stroj pracovať a vytvárať jednotlivé vrstvy, čas ubieha rýchlejšie, ako sa zdá. Sledovať tento proces je veľká zábava a ešte väčšia radosť, keď sa to podarí,“ dodal.

Blutingerov tím momentálne pracuje na vytvorení trojchodového menu. Technológia 3D tlače sa v gastropriemysle už používa napríklad na výrobu a mramorovanie rastlinného mäsa.

Podľa vedcov by mohla mať potenciál pre ľudí s diétnymi obmedzeniami, pretože by umožňovala lepšie sledovanie mikro- a makroživín v jedle. Takto pripravené jedlo by mohlo aj znížiť riziko ochorení prenášaných potravinami. 3D tlačiareň by preto mohla slúžiť ako diétny lekár a osobný kuchár v jednom.

To, či sa tlačiarne stanú bežnou súčasťou našich kuchýň, je podľa vedcov otázka vzdialenej budúcnosti. Hlavnými problémami bude zrejme vysoká cena, komplikovanosť používania stroja, ale aj odpor spotrebiteľov voči spracovaným potravinám.