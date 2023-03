Aprílové novinky na Netflixe a HBO Max: Končia sa niektoré najlepšie seriály súčasnosti. Čo sa oplatí vidieť a čo môžeš ignorovať?

Čo sa oplatí pozerať v apríli na Netflixe, HBO Max, Apple TV+ či Disney+?

Trend silnejšieho kinoprogramu a slabšej ponuky noviniek od streamingových služieb aj naďalej pokračuje. Kedysi vydávali zaujímavé novinky všetky streamingové služby každý mesiac, no od začiatku roka to skôr platí pre 1-2 streamingové služby, a aj to s užším celkovým výberom nového obsahu.

Aké najzaujímavejšie novinky teda vychádzajú na Netflixe, HBO Max a Apple TV+? Z programu Disney+, SkyShowtime a Amazon Prime nás nezaujalo nič.

Netflix

Beef – 6. 4.

Dvojica cudzincov Danny a Amy prechádza životnou krízou. Ich cesty sa nečakane pretnú na parkovisku, keď jeden druhému prekážajú v ceste. Z malicherného sporu sa stane nebezpečná naháňačka na autách, čo vyústi v ich dlhodobý konflikt.

Ten prinesie humorné, ale aj emotívne situácie. Danny sa napríklad vláme Amy do domu a vymočí sa jej na drahý koberec, za čo sa mu Amy vyhráža so zbraňou v ruke. Hlavné postavy stvárnili Steven Yeun (Nope) a Ali Wong (Birds of Prey).

Holy Spider – 7. 4.

Kritici tento dánsky film chvália a možno ho niektorí diváci videli už minulý rok. V širokej kinodistribúcii však nebol, a tak mnohým divákom unikol. Fanúšikovia napínavých drám a thrillerov by ho mali vidieť. Dej zobrazuje skutočný príbeh polície, ktorá sa snaží vypátrať sériového vraha menom Saeed Hanaei. Ten pred svojím dolapením v roku 2001 zabil 16 žien.

Saeed veril, že vykonáva prácu Boha, a tvrdil, že čistí ulice od prostitútok. Problémom bolo, že zabíjanie sexuálnych pracovníčok začínali vnímať prominentné osobnosti Iránu ako dobrú vec. Snímku režíroval Ali Abbasi (The Border/Hranica, The Last of Us), ktorý za ňu na prestížnom filmovom festivale Fantastic Fest vyhral aj cenu za najlepšiu réžiu.

Hunger – 8. 4.

Ako by vyzeral seriál podľa filmu Whiplash, ale v kuchynskom prostredí? Hunger zobrazí mladú ambicióznu kuchárku, ktorá sa dostane do jednej z najprestížnejších kuchýň na svete. Šéfuje jej však veľmi prísny kuchár, kvôli ktorému zažije mnohé nepríjemné situácie plné tyranie a nervozity.

Florida Man – 13. 4.

Hlavnou postavou komediálneho akčného seriálu je bývalý policajt Mike (Edgar Ramírez), ktorý sa vracia na rodnú Floridu nájsť priateľku mafiána z Filadelfie. Na prvý pohľad jednoduchá práca mu zmení život.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die – 14. 4.

Historický vikingský príbeh Netflix ukončí po predošlých piatich sériách celovečerným filmom s názvom Seven Kings Must Die. Dej zobrazí udalosti po smrti kráľa Edwarda a následnú vojnu o trón. Ak máš rád historické príbehy s poriadnou dávkou akcie a Vikingov, tento seriál by ťa mohol zaujať.

Skončí sa aj druhá séria Firefly Lane a herečka Keri Russell si zahrá v politickom seriáli The Diplomat. Netflix pridá aj poslednú sériu Better Call Saul, takže tam už bude celý vrátane Breaking Bad.

Koncom apríla vyjde aj druhá séria fantasy rodinného seriálu Sweet Tooth. Okrem toho Netflix poteší divákov legendárnych Power Rangers, keď vydá špeciálny film, v ktorom si zahrajú herci z televízneho seriálu vysielaného pred 30 rokmi.

HBO Max

Barry – 16. 4.

Štvrtá séria čiernohumorného krimiseriálu Barry bude zároveň poslednou. Všetkých zvyšných osem epizód zrežíroval Bill Hader, ktorý pracoval na príbehu a hrá aj hlavnú rolu zabijaka Barryho. Štvrtá séria sa začne krátko po udalostiach tretej. Barry je vo väzení po tom, čo na neho nastražil pascu Gene Cousineau ako pomstu za to, že Barry zabil jeho lásku.

Barry je vynikajúci dramatický seriál o bizarných typoch ľudí, ktorí sa ocitli v situáciách pritiahnutých za vlasy. Seriál oplýva brilantou réžiou a jedinečným prístupom k tvorbe vzťahov medzi divnými postavami.

Love and Death – 27. 4.

Sedemdielna miniséria od tvorcov Big Little Lies vyrozpráva príbeh podľa skutočných udalostí. Hlavnú rolu v ňom stvárni Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff z marveloviek). V seriáli stvárni nevernú ženu, ktorá sa navyše zapletie do vraždy.

Love & Death rozpráva skutočný príbeh Američanky Candy Montgomery, ktorú v roku 1980 obvinili z vraždy manželky svojho milenca. Candy spĺňa všetky stereotypné predstavy o poslušnej žene v domácnosti. Stará sa o dom, varí pre svojho muža, no tento spôsob života ju rýchlo omrzí. Hľadá dobrodružstvo a potrebuje znovu cítiť, že žije.



Naštartuje preto mileneckú aféru s Allanom (Jesse Plemons), ktorý je v rovnakej kresťanskej komunite a s ktorým sa stretáva pravidelne v kostole. Všetko však naruší smrť jeho manželky Betty (Lily Rabe). Aféra sa prevalí a hlavnou podozrivou z chladnokrvného zabitia sekerou je práve na prvý pohľad nevinná Candy.

Okrem toho na HBO Max v apríli vyjde aj druhá séria rodinnej drámy Somebody, Somewhere, ktorá autenticky zachytáva problémy v rodine. Hlavnou postavou je Sam, ktorá sa snaží vyrovnať so smrťou svojej sestry a s krízou stredného veku.

V apríli zároveň pokračuje záverečná séria skvelého dramatického seriálu Succession. Už prvá časť naznačila, akým smerom sa bude uberať dej a že to z hľadiska kvality bude opäť stáť za to.

Čo sa týka ostatných streamingových služieb, na Apple TV+ vyjde v apríli akčný romantický film Ghosteds Chrisom Evansom a Anou de Armas.

Na Amazon Prime Video vyjde posledná séria seriálu Marvelous Mrs. Maisel. Na Disney+ budú môcť diváci koncom apríla vidieť rodinný film Peter Pan a Wendy.