Nová online platforma ti priblíži život známych športovcov. Barteková a Slafkovský prehovorili o tlaku, ktorý cítia v športe

Platforma Radosť víťazí upozorňuje na to, čo je v športe najdôležitejšie – na radosť z hry samotnej.

Národná lotériová spoločnosť TIPOS spustila novú online platformu s názvom Radosť víťazí. Nájdeš na nej profily známych športovcov, v ktorých hovoria o svojej radosti zo športovania a úspechoch, ale zároveň aj tlaku, ktorý pociťujú pri športovej príprave či pri samotných súťažiach a pretekoch. Ich osobné skúsenosti mapoval exkluzívny prieskum národnej lotériovej spoločnosti. TIPOSU, ako najväčšiemu podporovateľovi športu na Slovensku, nie je téma psychickej pohody a duševného zdravia slovenských športovcov ľahostajná. Preto prichádza s viacerými novinkami.

TIPOS každoročne prispieva na športovú činnosť slovenských olympionikov, športových klubov a profesionálnych športovcov. „Jedným zo základných poslaní TIPOSU je podpora športu a slovenských športových talentov. Podporujeme šport už desiatky rokov. Rekordné minuloročné výsledky TIPOSU sú preto skvelou správou aj pre slovenský šport. Národná lotériová spoločnosť dosiahla vlani výnosy takmer 1,3 miliardy eur, čo je nárast oproti roku 2021 o 30 percent. Tento úžasný výsledok nám umožnil, aby sme v roku 2022 do slovenského športu prispeli finančným odvodom v sume viac ako 50 miliónov eur. Tento odvod tvoril až 62 % z celkovej sumy, ktorá bola v štátnom rozpočte vyčlenená na podporu športu,“ vysvetlil Oliver Felszeghy, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS.

Oliver Felszeghy, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS. Zdroj: TIPOS

Okrem priameho odvodu podporuje TIPOS aj „výkladné skrine“ slovenského športu. Dlhé roky je exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a v posledných rokoch je generálnym partnerom TIPOS Extraligy a TIPOS Slovenskej hokejovej ligy. Okrem toho podporuje aj ďalšie projekty. „Nie je to len o peniazoch. Je to aj o podpore psychickej pohody a duševného zdravia a práve preto prichádzame s projektom Radosť víťazí,“ doplnil Felszeghy.

Výkony športovcov sú podmienené nielen finančnými nákladmi, ktoré si vyžaduje ich príprava, ale aj tlakom, aký na nich vyvíja fanúšikovská základňa, tabuľkové výsledky konkurentov a mnoho ďalších faktorov. „Finančná podpora športu je určite nevyhnutná a bez nej by šport na Slovensku len ťažko prežil. V poslednom období však vidíme aj ďalší fenomén. Je ním obrovský tlak na športovcov, ktorý so sebou priniesli sociálne siete a všeobecne neustály prístup k informáciám a možnostiam komentovania online,“ komentoval súčasný stav Kristián Baráti, výkonný riaditeľ sekcie marketingu v spoločnosti TIPOS.

Kristián Baráti, výkonný riaditeľ sekcie marketingu v spoločnosti TIPOS. Zdroj: TIPOS

Tlak, ktorý vyvíjajú sociálne siete, potvrdil prieskum medzi športovcami. „Tento prieskum sme uskutočnili aj na športovcoch, aj na fanúšikoch, aby sme videli, či sa vo svojich pohľadoch zhodujú. Až 3 zo 4 športovcov, resp. 72 % z opýtaných cíti neprimeraný tlak. Až 51 % športovcov cíti tento tlak zo sociálnych sietí,“ uviedol Baráti.

TIPOS chce prispieť na riešenie problému v súvislosti so spomínanými tlakmi vyvíjanými na športovcov. „Uviedli sme do života online platformu RadostVitazi.sk. Tá sa bude venovať trom skupinám, ktoré vnímame ako kľúčové z pohľadu tlaku a vysporiadania sa s ním. Prvou sú samotní športovci, ktorí sa musia s tlakom vysporiadať. Druhou sú ich tréneri, ktorí sú aj podľa prieskumu často práve jedným z dvoch kľúčových zdrojov tlaku. Nie vždy sa totiž dostali k dostatočným informáciám, ako so svojimi zverencami pracovať aj z mentálnej stránky. Treťou skupinou sú fanúšikovia, ktorí prostredníctvom online priestoru vytvárajú neprimeraný tlak,“ vysvetlil Baráti.

Dobrými poradcami pre športovcov sú mnohokrát iní športovci. TIPOS preto pripravil aj platformu TLAK TALK, kde známi športovci, ktorí si prešli aj ťažkými fázami, zdieľajú svoje osobné skúsenosti s vplyvom tlaku a hovoria, kto a ako im pomohol vysporiadať sa s ním. Prvý online TLAK TALK pripravil TIPOS v spolupráci s Dankou Bartekovou, slovenskou olympioničkou, reprezentantkou v streleckej disciplíne skeet a členkou Medzinárodného olympijského výboru.

Rozhovor s Dankou Bartekovou, slovenskou olympioničkou, reprezentantkou v streleckej disciplíne skeet a členkou Medzinárodného olympijského výboru. Zdroj: TIPOS

Podľa tematického prieskumu, ktorý inicioval TIPOS, to, čo spája športovcov, trénerov a fanúšikov, je myšlienka, že šport by mal byť najmä o radosti. „Prieskum nám ukázal, že až 80 % športovcov sa stotožňuje s tvrdením, že šport by mal byť najmä o radosti. Viac k tejto téme nájdeš na stránke RadostVitazi.sk. Okrem výpovedí športovcov a rád psychológov si môžeš prečítať aj Zásady fanúšika šíriaceho radosť a podporu,“ avizoval Baráti z TIPOSU.

Kampaň Radosť víťazí odštartovala v piatok 17. marca televíznym spotom s našou najväčšou hokejovou nádejou Jurajom Slafkovským. „Práve Juraj je stelesnením radosti napriek tlaku, ktorý za posledný rok zažil,“ skonštatoval Baráti.