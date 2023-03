Cirkus krviprelievania či sadistická smršť. Prvé reakcie na horor Evil Dead Rise sľubujú intenzívny kinozážitok

Budúci mesiac nás v kine čaká krvavý masaker.

Fanúšikovia kultovej hororovej série Evil Dead si už budúci mesiac prídu na svoje, pretože ju oživí režisér a scenárista Lee Cronin (The Hole in the Ground) so snímkou Evil Dead Rise. Trailer sľubuje viacero nechutných a poriadne desivých scén. Ako píše Collider, prvé reakcie kritikov a divákov sú už vonku. Vyzerá to tak, že sa máme skutočne na čo tešiť.



Diváci mohli vidieť film predčasne na americkom festivale South by Southwest (SXSW) a zhodujú sa v jednom. Ak nemáš rád krvavé scény, čaká ťa nepríjemná jazda. Perri Nemiroff z portálu Collider označila snímku Evil Dead Rise za drzú a divokú. Kevin L. Lee z Film Inquiry označil tento horor „cirkusom krviprelievania“.





Holy mother of hell. Evil Dead Rise is nasty and gnarly as fuck, it LITERALLY RIPS. Continues the style and tone of the 2013 remake, while offering some neat twists. Lee Cronin is a directing force, but it’s Lily Sullivan and Alyssa Sutherland who lead this carnage circus #SXSWpic.twitter.com/nwtMBSr2tM — kevin l. lee @SXSW (@Klee_FilmReview) March 16, 2023



Paul Lê z Fangorie píše, že Evil Dead Rise je typ filmu, ktorý sme na veľkom plátne už dlho nevideli. Dodal, že horor je „klaustrofóbny, špinavý a podlý ako peklo“, no zároveň uspokojí masy.



Nadšení neboli len kritici, ale aj bežní návštevníci festivalu. „Ježiši Kriste, Evil Dead Rise je čistý masaker! Chorý a divoký! Je to všetko, čo by ste mohli chcieť od potenciálne novej franšízy. Sadistická smršť. Ešte teraz sa trasiem! Dav bol taký pohltený. Totálna bomba,“ napísala jedna z diváčok.





jesus christ, EVIL DEAD RISE is pure carnage! just sick and savage! it’s everything you could want for another entry in this franchise. a sadistic whirlwind, my body is shaking! such an engaging crowd, what a blast. #SXSW2023pic.twitter.com/XZHS4lfKtK — JAMIE ARENA (@jamiekarena) March 16, 2023

Cronina si vybral sám Sam Raimi, režisér pôvodnej trilógie Evil Dead. Raimi sa na snímke podieľal ako výkonný producent. Dej sa presunie z chatky v lese do obytnej zóny v malom meste. Tam chcú svoj vzťah zlepšiť dve odcudzené sestry.



Jedna z nich začne čítať z knihy démonov Necronomicon, následne ju posadnú démoni a ona zatúži po krvi svojich troch detí. Evil Dead Rise dorazí do slovenských kín už 20. apríla vďaka distribučnej spoločnosti Continental film.