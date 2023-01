Evil Dead ožíva v nechutnom traileri. V novom horore Rise sa démoni zmocnia matky túžiacej po krvi svojich detí

Evil Dead Rise je nový horor z kultovej série Evil Dead. Neuvidíš v ňom však Brucea Campbella v legendárnej role Asha Williamsa s motorovou pílou namiesto ruky. Reštart hororovej série bude o čosi serióznejší, aj keď stále zábavný.

Nový film nakrútil Lee Cronin (The Hole in the Ground), ktorého si vybral sám Sam Raimi, režisér pôvodnej trilógie. Raimi a Campbell sa na snímke podieľali ako výkonní producenti. Evil Dead Rise dorazí exkluzívne do kín už 21. apríla.

Dej sa presunie z chatky v lese do obytnej zóny v malom meste. Tam chcú svoj vzťah zlepšiť dve odcudzené sestry. Jedna z nich však začne čítať z knihy démonov Necronomicon, po čom ju posadnú démoni a ona zatúži po krvi svojich troch detí. Čo bude nasledovať, ti prezradí už prvý trailer. Je však necenzurovaný, a tak si ho musíš pozrieť priamo cez Youtube.

