KVÍZ: Ako veľmi si v strese? Odpovedz na otázky a zisti, čo ti môže pomôcť 

Stalo sa ti, že si reagoval v nejakej situácii prehnane len z toho dôvodu, že si bol unavený alebo vystresovaný?

Kričíme od hnevu alebo strachu. Z kriku sa však môže stať skvelý zážitok, ktorý ti pomôže odbúrať stres a v konečnom dôsledku prospeje aj tvojmu duševnému zdraviu. Nahromadený stres v tele ti môže spôsobiť úzkosť, panické záchvaty, problémy s trávením či nespavosť. Nehovoriac o tom, že stres má negatívny vplyv na tvoj pracovný výkon a medziľudské vzťahy.

Krik ako liek

O terapeutických účinkoch kriku vedeli už starovekí čínski medici. Verili, že má pozitívne účinky na pľúca a pečeň. Západná medicína sa účinkom kričania začala venovať až v 70. rokoch 20. storočia. Americký psychológ Arthur Janov tvrdil, že krik ťa prenesie do traumatických zážitkov z detstva – a to tak, že potlačovaným emóciám dáš hlas, uvoľníš sa. Táto metóda sa síce nepovažuje v psychoterapii za plnohodnotnú, ale napriek tomu dokáže byť veľmi účinná.

„Stres sa dokáže pomaly blížiť bez toho, aby si ho hneď rozpoznal. Keď si ho už uvedomíš, je ťažké zbaviť sa ho. V takejto situácii by si si mal poriadne zakričať – ako sa ľudovo povie – od pľúc. Túto metódu ventilovania stresu odporúčajú aj niektorí terapeuti,“ vysvetľuje odborníčka na komunikáciu a sebarozvoj Jana Cipková.

Kričať môžeš v podstate kdekoľvek, ale ruku na srdce, v praxi je to zložitejšie. Keď začneš len tak vykrikovať na ulici, okoloidúci ťa budú mať za blázna. Doma sa môžu tvoji susedia sťažovať, že bezdôvodne vykrikuješ. V práci to pravdepodobne skúšať ani nechceš. Značka Snickers pri príležitosti uvedenia novej tyčinky Snicker Creamy preto pripravila Antistresáreň, kde môžeš vykrikovať toľko, koľko ti hrdlo znesie. Antistresáreň nájdeš v bratislavskej Eurovei v piatok 17. marca a v sobotu 18. marca vedľa predajne Billa na –1. poschodí. Otvorená je od 10.00 do 20.00 h.

„Ak dokážeš prekonať ostych a predsudky a dobre si zakričíš, pocítiš uvoľňujúci efekt. Často sa stáva, že upokojenie prinesie aj riešenie problému, ktoré si predtým nevidel. A ako málo k tomu stačilo...,“ dopĺňa Jana Cipková. Aby si mal z kričania naozaj dobrý zážitok, v Antistresárni si môžeš skúsiť aj novú Snickers Creamy. V novej tyčinke si vychutnáš poctivú polevu chrumkavej mliečnej čokolády, ktorá ukrýva hladkú arašidovú vrstvu, neodmysliteľný karamel a nasekané arašidy. Nová tyčinka má v porovnaní s tou klasickou verziou len 98 kalórií. Antistresáreň od Snickersu je v podstate „win-win.“

