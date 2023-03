RECENZIA: Shazam! Fury of the Gods je nevydarenou napodobeninou oveľa lepších fantasy diel

Aká je najnovšia komiksovka o superhrdinoch z dielne DC?

Je to mix Narnie, Pána prsteňov, Avatara, Harryho Pottera, Hry o tróny či WandaVision. Presne tak by sme mohli v skratke charakterizovať pokračovanie filmu Shazam! s podnázvom Fury of the Gods v réžii Davida F. Sandberga.

Tvorcovia sa tentokrát, čo sa týka nápadov, skutočne opustili, no vo výsledku ide len o jeden veľký pastiš, teda napodobeninu viacerých a oveľa lepších diel. Scenáristi Henry Gayden a Chris Morgan čerpali inšpiráciu hádam zo všetkých najúspešnejších filmových fantasy franšíz z posledných dvadsiatich rokov, no neodhadli mieru.

Vo Fury of the Gods už nejde o citácie a rafinované mrknutia na diváka prostredníctvom odkazov, ale o bohapustú vykrádačku zmiešanú do nesúrodého koktailu, ktorý sa veľmi ťažko trávi a má divnú pachuť. Ak teda čakáš originálny blockbuster, musíme ťa sklamať, Sandbergova novinka je presným opakom.





Zdroj: Warner Bros.

Hrdina v kríze a nevídané zlo

Druhý diel zábavnej komiksovky z roku 2019 o dospievajúcom Billym Batsonovi (Asher Angel/Zachary Levi), ktorý nadobudol božské schopnosti a neuveriteľnú silu vďaka záhadnému čarodejníkovi (Djimon Hounsou), dáva väčší priestor jeho súrodencom z pestúnskej rodiny.

Stále sa učia, ako čo najlepšie a najefektívnejšie skĺbiť životy tínedžerov so životom superhrdinov, na ktorých sa menia ihneď po vyslovení slova „Shazam“. Na jednej strane sa potrebujú učiť do školy, ale aj zabávať, na druhej strane musia riešiť to, ako zachrániť svet.



Billy sa síce stále snaží odľahčiť vážne situácie svojím detinským humorom a spontánnymi hláškami, no čoskoro príde rad aj naňho. Uvedomuje si, s čím má do činenia tentoraz. To ho prinúti zamyslieť sa nad tým, či je hodný svojich superschopností a či má vôbec šancu zvíťaziť nad čoraz rafinovanejším zlom, než akému čelil v minulosti.



Predstavujú ho Atlasove dcéry Hespera (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) a Anthea (Rachel Zegler). Trojica pomstychtivých starovekých bohýň chce ovládnuť celú planétu a vybudovať si tu vlastnú ríšu s vlastnými tvormi aj pravidlami. Ich moc je obrovská a nebezpečná, dokážu totiž veľmi rýchlo vziať ktorejkoľvek postave nadobudnuté schopnosti.





Zdroj: Warner Bros.

Sľubný úvod, nezvládnutý záver

Fury of the Gods sa začína sľubne. Divák dostáva hneď jasnú predstavu o tom, akú silu bohyne predstavujú a čoho sú schopné. Úvod je drsný, temný a vydarený. Akcia „superrodinky“ a záchrana ľudí z rúcajúceho sa mosta je zase kontrastne zábavná.



Následné budovanie vzťahov medzi jednotlivými postavami celkom funguje, rovnako ako postupné odkrývanie charakterov bohýň či prvé dejové zvraty a akčné scény s nimi spojené. Druhá polovica filmu však už začína byť poriadnym scenáristickým úletom.



Slušne vybudovanú atmosféru zabíja rýchly spád, nedôveryhodné správanie postáv a enormne naťahovaný záver plný skutočne bizarných scén, trápnych hlášok, absolútne nefunkčných emócií a lacných hereckých výkonov. V súvislosti s tým sa nedá pochopiť, ako sa v tomto projekte ocitla skvelá Helen Mirren (musíme však skonštatovať, že Mark Strong bol ako „záporák“ v jednotke oveľa viac desivejší).



V porovnaní s prvým dielom z roku 2019 je pokračovanie určite viac akčnejšie, no menej ucelenejšie a v konečnom dôsledku aj rozhodne slabšie. V porovnaní s inými komiksovkami z dielne DC či z konkurenčného Marvelu, je Shazam! Fury of the Gods iba slabou rozprávkou, ktorú si najviac užijú vyslovene deti. Aj preto od nás dostáva iba päť bodov z desiatich.