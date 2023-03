Chyby, ktoré robíš pri skladovaní potravín: mlieko nepatrí do dverí chladničky a jablká treba oddeliť od banánov

Inšpiruj sa týmito tipmi, ak chceš, aby ti potraviny doma vydržali čo najdlhšie čerstvé.

Včera si tie banány kúpil a dnes už sú hnedé? Pravdepodobne si urobil chybu pri ich uskladnení. Niektoré druhy ovocia a zeleniny totiž vylučujú plyny, ktoré spôsobujú rýchlejšie dozrievanie. Paradajkám zas prekáža chlad, preto ich nechaj mimo chladničky. V spolupráci s Lidlom ti prinášame niekoľko tipov, ktoré zabezpečia, že ti potraviny vydržia dlhšie také čerstvé, ako si si ich doniesol domov.

Prvým krokom k úspechu je nákup čerstvých potravín.

Všetko sa to začína nákupom

V obchode nechávaš jablká s odreninami a automaticky berieš tie najžiarivejšie žlté banány. Sú však aj ďalšie kroky, ktorými môžeš predĺžiť čerstvosť potravín, ktoré nakupuješ. Ak trháš vňať z reďkoviek a nechávaš ju v obchode, nečuduj sa, že sú reďkovky do pár hodín gumené. Pri mrkve je to presne naopak, vňať ju dehydruje, no vedel si, že ju môžeš použiť pri varení a je plná vitamínov?

TIP: Ak kupuješ mrkvu s vňaťou, daj ju dole, aby ti mrkva vydržala čo najdlhšie čerstvá. Vňať mrkvy je podobná tej petržlenovej. Pridaj ju pokojne do polievky, čerstvú nasekaj do šalátu alebo z nej priprav pesto.

Paradajky nepatria do chladničky a zemiaky k cibuli

Prvé základné pravidlo pri uskladňovaní zeleniny: neuskladňuj ju pri ovocí, pretože väčšina ovocia vypúšťa etylén, označovaný ľudovo ako plyn dozrievania. Niekedy to môžeš využiť vo svoj prospech, no väčšinou to spôsobí, že sa ovocie a zelenina skôr pokazí.

TIP: Najviac Najviac etylénu vypúšťajú napríklad jablká, hrušky, banány, avokádo, broskyne. Ak nechceš, aby ti príliš rýchlo dozrievali alebo dokonca začali hniť, musíš ich skladovať oddelene. Existujú aj druhy ovocia a zeleniny, ktoré etylén neprodukujú, ale sú naň citlivé, napríklad brokolica, uhorka, hrozno, baklažán a iné. Najmenej citlivé sú čučoriedky, cesnak, grapefruit, jahody a ďalšie

Paradajky

Každý druh zeleniny sa skladuje inak, napríklad paradajky (áno, paradajky sú oficiálne botanicky ovocie, ale v obchode ich nájdeš pri zelenine) by si mal nechávať radšej na linke. Štúdia ukázala, že pri skladovaní v chladničke strácajú chuť, preto je ideálne nechať ich pri izbovej teplote bez priameho slnečného žiarenia.

Zemiaky

Klasické aj sladké zemiaky sa odporúča skladovať na chladnom, suchom a tmavom mieste, čo je ideálne komora alebo pivnica. Neodporúča sa skladovať ich v chladničke, lebo si môžu vyvinúť sladšiu chuť. Ak však nemáš inú možnosť, ulož ich do papierového vrecka alebo misky, nikdy by nemali byť v uzavretej nádobe, potrebujú prísun vzduchu. Nikdy ich však neukladaj k cibuli, vlhkosť zo zemiakov môže spôsobiť, že sa cibuľa pokazí.

Listová zelenina a bylinky

Šalát, špenát či bylinky potrebujú vlhkosť, aby rýchlo nezvädli. Pred vložením do chladničky ich zabaľ do navlhčenej utierky. Ak máš listovú zeleninu či bylinky v miske, umiestni vlhkú utierku navrch.

Jablká s hruškami sa nemiešajú a banány nepatria do chladničky

Jablká aj hrušky

Ako sme už vyššie spomínali, jablká, hrušky a iné ovocie vypúšťajú etylén, ktorý spôsobuje rýchlejšie dozrievanie a kazenie ovocia aj zeleniny. Preto ich treba skladovať doslova na samotke alebo s ovocím a so zeleninou, ktoré nie sú citlivé na etylén. Nedávaj ich ani do uzatvorenej nádoby alebo vrecúška, plyn sa tam bude zdržovať a potravina začne hniť.

Bobuľové ovocie

Čučoriedky, jahody, maliny a iné bobuľovité plody sú náchylné na vlhkosť, preto ich umývaj až pred konzumáciou. Pred vložením do chladničky ich najskôr preber, stačí jedna zlá bobuľka a môžeš ich o dva dni vyhodiť všetky plesnivé. Odporúča sa skladovať ich v sitku namiesto misky alebo v nádobe, ktorá je priedušná.

Banány

Banány sa neodporúča dávať do chladničky, keďže ide o ovocie, ktoré je citlivé na teplotu. Skladuj ich ideálne pri izbovej teplote, a ak chceš, aby ti nezhnedli tak rýchlo, zabaľ stopku do potravinovej fólie a banány ulož mimo slnečného svetla.

Exotické ovocie

Podobne ako banány, aj iné tropické ovocie, napríklad mango či ananás, rastie v tropickom podnebí, je citlivé na teplotu, a preto ho treba uskladňovať pri izbovej teplote. Len čo ho rozkrojíš, treba ho uložiť do chladničky.

Syry skladuj oddelene od aromatických jedál a mlieko nedávaj do police v dvierkach chladničky

Tvrdé syry sa odporúčajú uskladňovať v dvojitom obale. Nikdy nie zabalené v potravinovej fólii či plastovom vrecku. Odporúča sa zabaliť syr do voskového obrúska alebo pergamenového papiera a až potom do neuzavretého plastového obalu. Syry by totiž mali dýchať, no zároveň ich treba chrániť pred vysychaním.

Aromatické syry by sa mali skladovať mimo aromatických potravín, ako sú citrusy, pretože navzájom absorbujú chute. Zároveň by sa nemali syry skladovať na najchladnejšom mieste v chladničke.

Mlieko

Pravdepodobne všetci z nás dávajú mlieko na poličku do dvierok chladničky. Tým, že sa dvierka otvárajú a zatvárajú, je to najteplejšie miesto chladničky, čo môže spôsobiť, že sa mlieko rýchlejšie pokazí. Odporúča sa mlieko uskladniť na nižších poličkách chladničky, ktoré sú spravidla chladnejšie ako vrchné.

Maslo

Zaujímavosťou je, že maslo môžeš pokojne skladovať aj na linke pri izbovej teplote. Ideálne je vybrať ho z obalu a vložiť ho do maselničky. Daj pozor, aby naň nesvietilo priame slnko, takto ho môžeš nechať vonku aj pár dní a bude sa aspoň ľahko rozotierať.

TIP: Odporúčame ti mliečne výrobky uložiť v chladničke na jednej poličke a produkty, ktoré sú pred najskorším dátumom exspirácie, dať dopredu.

Ako udržať pečivo čo najdlhšie čerstvé?

Pečivo je ideálne skladovať pri izbovej teplote, najlepšie v chlebníku. Ak nemáš túto možnosť, odporúča sa papierové alebo bavlnené vrecko, ideálne voskované vrecko. Chlieb či pečivo môžeš aj zamraziť, chlieb predtým nakrájaj. Bude sa ti ľahšie rozmrazovať a môžeš si zobrať toľko krajcov, koľko práve potrebuješ.

Kvôli čerstvému pečivu nemusíš vstávať o šiestej ráno a ísť poň do Lidlu. Nájdeš ho tu chrumkavé ráno aj večer, keďže je dopekané niekoľkokrát denne.

Kytica, ktorá nezvädne po dvoch dňoch

Šesťkrát týždenne privážajú do Lidlu čerstvé rezané kvety, ktorými môžeš urobiť radosť sebe alebo niekomu blízkemu. Aby ti vydržali čo najdlhšie, môžeš využiť tieto tipy:

Pred umiestnením do vázy odrež kúsok (približne centimeter až dva) zo stonky kvetov, vydržia tak dlhšie. Rež v 45° uhle, kvety tak nasajú viac vody.

Vodu vo váze vymieňaj pravidelne. Pri každej výmene vody odrež kúsok zo stoniek.

Ak máš pri kvetoch výživu, daj ju do vody. Výživu si však dokážeš vyrobiť aj doma – zmiešaj dve polievkové lyžice cukru s dvoma polievkovými lyžicami octu.

S kyticou tulipánov môžeš urobiť trik, že im prepichneš ihlou stonku, ako to urobili vo videu.

Šetriť netreba len peniaze, ale aj nakúpené potraviny. Priemerný Slovák vyhodí približne 160 kg potravín ročne. A to je naozaj veľké plytvanie, doslova vyhadzovanie peňazí von oknom. S trikmi z článku zachrániš čerstvé potraviny, ktoré si si kúpil.