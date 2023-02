Obúchané jablká, bodkované banány ani suché citróny nezahadzuj. Toto je 15 tipov na ich dokonalé využitie v kuchyni

„Začnem jesť viac ovocia a zeleniny.“ Po tomto razantnom vyhlásení nasleduje klasický scenár. Väčšina z nás nabehne do obchodu, naplní si košík a odkráča domov s násobne väčším množstvom banánov, mrkvy či špenátu, ako v skutočnosti stihne spotrebovať. Časť nákupu teda skončí v koši.

Vyhadzujeme stále dobré ovocie a zeleninu

Vedel si, že práve zeleninu a ovocie spolu s chlebom, pečivom či zvyškami uvareného jedla vyhadzujeme najčastejšie? Žiaľ, do našich smetiakov putuje neraz aj také jedlo, ktoré by sme mohli ešte bez problémov zjesť. Bodkované banány, mäkká mrkva či „udreté“ jablká ale nespĺňajú naše vysoké nároky.

Karfiol ako základ receptu. Okrem kari si môžeš spraviť aj zapečené karfiolové muffiny s varenými zemiakmi. Ak chceš, môžeš si k nim urobiť aj zeleninový šalát. Zdroj: Refresher

Keďže je takéto plytvanie obrovským problémom mnohých slovenských domácností, spolu s Lidlom sme sa ti rozhodli ukázať, ako sa s ním môžeme lepšie popasovať. Napríklad z mäkších a prezretých banánov, jabĺk, citrónov, zemiakov či mrkvy sa dá urobiť množstvo chutných vecí. Ak nechceš, aby spolu s vyhodenými potravinami končili v koši aj tvoje peniaze, litre vody či práca pestovateľov, prečítaj si naše tipy a nauč sa, ako k potravinám pristupovať zodpovedne.

Banány

Banana bread

Tento koláč je jasným dôkazom toho, že bodkované banány nepatria do koša. Platí, že čím zrelšie a hnedšie banány máš, tým chutnejší tvoj banánový chlebík bude. S tými zelenožltými to vlastne ani neskúšaj. Ak máš doma banány, ktoré by inak putovali do koša, vyskúšať môžeš napríklad tento recept.

Banánový milkshake

Nemáš na pečenie čas? Nevadí. Stačí, ak sladký bodkovaný banán rozmixuješ s mliekom. Je jedno, či bude klasické, ovsené alebo sójové, chutný a zdravý olovrant či dezert to bude tak, či tak. Pridaj k tomu ešte štipku škorice a ver, že zrelý banán už do koša nikdy nevyhodíš.

Zdroj: Unsplash/Rodrigo dos Reis

Odlož si ich na smoothie bowl

Ak práve mixovať nestíhaš, zrelé banány môžeš zachrániť aj zamrazením. Ošúp ich, nakrájaj na väčšie kúsky a v praktickej dóze ich nechaj v mrazničke čakať, kým budeš mať chuť na výživnú smoothie misku.

Vegánska náhrada vajíčka

Zrelý banán je tiež vhodnou náhradou vajíčka do vegánskych koláčov. Roztlač ho vidličkou alebo rozmixuj a pridaj do cesta tak, ako klasické vajíčko. Takáto zámena najideálnejšie funguje v lievancoch či muffinoch.

Jablká

Jablkové lievance

Ak ťa už nudia klasické lievance, pridaj do cesta nastrúhané jablko. Cesto bude vláčne aj chutné, a bonusom bude, že jablko neskončí v koši.

Zdroj: Unsplash/Javier Balseiro

Šťavnatá štrúdľa

Máš tých jabĺk viac? Upeč si štrúdľu. Pokiaľ nemáš čas, lístkové cesto si môžeš kúpiť v obchode. V tom prípade rozvoniaš kuchyňu jablkami a škoricou takmer bez námahy.

Domáce jablkové pyré

Aj keď sme si už zvykli, že všetko, čo chceme, si môžeme kúpiť v obchode, domáce je skrátka domáce. Nakúpené jablká, ktoré by inak skončili v koši, môžeš premeniť na novú skúsenosť. Urob si domáce jablkové pyré. Aj keď je to o čosi náročnejšie, ako ho zobrať z regálu, uvidíš, že to bude stáť za to.

Citróny

Domáca sušená kôra

Citróny končia v koši veľmi často. Väčšinou si totiž kúpime celé kilo v sieťke, no spotrebujeme len dva či tri kusy. Dobrou správou je, že existuje množstvo spôsobov, ako ich využiť. Napadlo ti už niekedy, že si môžeš doma spracovať citrónovú kôru na dochucovanie jedál? Tvoje varenie bude vďaka tomu svieže a voňavé. Postup nájdeš v tomto videu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carleigh Bodrug (@plantyou)

Marocké nakladané citróny

Nakladané citróny sú marocká delikatesa, ale osvojili si ju ľudia z celého sveta. Pripravíš ju behom 20 minút, no za konzumáciou si budeš musieť počkať minimálne tri týždne. Keď ich však ochutnáš, budeš ich pridávať k šalátom, zemiakom či kuskusu. Postup, ako ich pripraviť, nájdeš spísaný tu alebo sa inšpiruj nasledujúcim videom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carleigh Bodrug (@plantyou)

Koreňová zelenina

Domáca vegeta

Keď raz vyskúšaš domácu vegetu, už nikdy nebudeš chcieť tú z obchodu. Keď budeš mať nabudúce zvyšnú koreňovú zeleninu, pusť sa do toho.

Zeleninový vývar

Zeleninový vývar je ideálnym základom mnohých receptov. Od polievok a omáčok, až po talianske rizotá a cestoviny. Postačí ti zvyšná zelenina, ktorú nestihneš spotrebovať, alebo, ako uvidíš na nasledujúcom videu, aj zeleninové šupky a zvyšky z varenia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carleigh Bodrug (@plantyou)

Paprika

Mäkká paprika už na pečive nechutí tak, ako tá chrumkavá, ale ešte stále sa dá využiť. Spolu s baklažánom a cesnakom ju daj upiecť, hoď to spolu do mixéra a zdravý zeleninový dip plný vlákniny je na svete.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carleigh Bodrug (@plantyou)

Zemiaky

Okrem domácich hranoliek môžeš zo zemiakov vytvoriť aj chutné čipsy zo zemiakových šupiek. Nevyhodíš teda absolútne nič. Postup, ako na to, nájdeš vo videu nižšie. Ak sa ti zvýšia už uvarené zemiaky, skúsiť môžeš aj tieto chlebové placky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carleigh Bodrug (@plantyou)

Kapusta

Ak nie si vegán alebo vegetarián možno ťa slovné spojenie kapustový steak prekvapí. Avšak, keď tento recept vyskúšaš, kapusta už v tvojom koši nikdy neskončí. Nasledujúci videopostup ti totiž ukáže, že všetko je o správnom postupe, korení a marináde.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carleigh Bodrug (@plantyou)

Cvikla

To najzaujímavejšie sme si nechali na záver. Cvikla je naša lokálna superpotravina, ktorá obsahuje dokonale vyvážený kokteil živín. Nie nadarmo sa hovorí: „Som zdravý ako repa.“ K lepšej fyzickej kondícii či výkonu vo fitku ti môže pomôcť domáci cviklový pre-workout prášok. Cenné živiny z cvikly vďaka nemu neskončia v koši, ale v tvojom tele. Vo videu nižšie nájdeš postup, ako na to.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carleigh Bodrug (@plantyou)

100-tisíc kilogramov zachráneného jedla

Keďže si Lidl uvedomuje, že v dnešnom svete nie je jednoduché byť zodpovedným človekom, rozhodol sa svojim zákazníkom pomôcť. V rámci iniciatívy S Lidlom šetríme jedlom im ponúkajú špeciálne trojkilové debničky s rôzne namixovaným ovocím a zeleninou za mimoriadne výhodnú cenu 1 €. Je to ovocie a zelenina, ktorú Lidl v minulosti vyhadzoval. Dôvodom bol poškodený obal či jeden nevyhovujúci kus v balení.

V týchto debničkách sa nachádzajú väčšinou jablká, zemiaky, citróny, mrkva či cesnak. Každá je iná. Dôkazom úspechu iniciatívy je očividný záujem zákazníkov. Počas prvých troch mesiacov od spustenia kúpili viac ako 33 000 debničiek. Spolu teda zachránili viac ako 100 000 kg ovocia a zeleniny. Ak si debničku kúpiš, nezabudni vyskúšať niektorý z našich tipov.

Zdroj: Lidl Slovensko

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.