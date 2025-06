Lana del Rey vyráža na turné. Medzi predskokanov si vybrala aj Addison Rae

Okrem Addison sa k Lane na pódiu pridá indie-popové trio London Grammar aj temná popová speváčka BANKS.

Lana Del Rey oficiálne odštartuje svoje štadiónové turné 23. júna v cardiffskom Principality Stadium. Prvým hosťom bude britská kapela London Grammar. Turné, ktoré bude prebiehať naprieč veľkými arénami v Británii a Írsku, prinesie aj ďalšie prekvapenia - medzi sprievodnými účinkujúcimi sú BANKS a Addison Rae, ktorá nedávno zažiarila so svojím debutovým albumom Addison.

Addison Rae, pôvodne známa z TikToku, si rýchlo vybudovala silné postavenie aj na hudobnej scéne. Jej koncert v rodnom Los Angeles prilákal vyše 100 000 záujemcov o vstupenky, hoci kapacita miesta bola len 2 300.

Zdroj: HELLO! Magazine / Instagram @addisonrae

Lana oznámila sprievodné mená neformálne cez Instagram slovami: „Lettttts go!“ a neskôr pridala aj narodeninový post, kde fanúšikom odkázala: „Už sa nemôžem dočkať, keď vás všetkých zajtra uvidím na turné. Ďakujem, milujem vás.“

Zdroj: Instagram / @honeymoon

Turné pôvodne sprevádzalo pripravované albumové dielo s názvom Lasso, no v apríli speváčka oznámila, že projekt sa premenoval na The Right Person Will Stay a „nevyjde načas“. Z nového albumu však už zverejnila dve skladby a tretiu - s názvom 57.5 - predviedla na festivale Stagecoach v Kalifornii. V nej okrem iného spieva:

„I kissed Morgan Wallen / I guess kissing me kind of went to his head…“

Lana Del Rey tak opäť ukazuje, že jej hudobná kariéra je rovnako nepredvídateľná ako fascinujúca.